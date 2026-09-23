Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) виниловая пластинка
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Описание товара Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) виниловая пластинка
Альбом «Surfilmusic (Soundtrack & 4-Tracks)» является саундтреком к документальному фильму, который прослеживает путь Джека Джонсона от серфера до всемирно известного музыканта. Первый диск содержит собственно саундтрек к фильму, включая совместные работы с Hermanos Guti?rrez, а второй диск — редкие 4-дорожечные демо-записи классических хитов: "Inaudible Melodies", "Flake", "Posters", "Bubble Toes", "Cookie Jar" и других Издание на 180 г виниле в гейтфолде Джека Джонсона часто называют «самым расслабленным рокером в мире». Его музыка — это идеальный саундтрек для пляжа, отдыха и поездок вдоль океана. Джек вырос на Гавайях (Оаху) и изначально планировал стать профессиональным серфером. В 17 лет он стал самым молодым финалистом престижных соревнований Pipeline Masters. Однако серьезная травма — столкновение с коралловым рифом — заставила его сменить доску на гитару. Его звучание — это мягкий акустический фолк-рок с элементами софт-рока. Минимум инструментов, мягкий голос и тексты о простых радостях жизни. Его первый большой альбом Brushfire Fairytales (2001) стал платиновым и задал тон всей его карьере.
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