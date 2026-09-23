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Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) виниловая пластинка

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Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) - фото 1
Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) - фото 2
Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) - фото 3
Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Surfilmusic
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) - фото 1
  • Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) - фото 2
  • Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) - фото 3
  • Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737178
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957574228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Surfilmusic
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hale?iwa (4-track), Hold On To The Light (film version) w/ Hermanos Guti?rrez, Journals w/ Hermanos Guti?rrez, Drink The Water Sketch (4-track), Drink The Water w/ Hermanos Guti?rrez, Slow Down Bruce (4-track), Surfilmusic Interlude w/ Hermanos Guti?rrez, Holes To Heaven (4-track), The Horizon Has Been Defeated (4-track), Tahiti w/ Hermanos Guti?rrez, Rodeo Clowns (4-track), Ireland, F-Stop Blues (4-track), Rack Focus (4-track), Green Board w/ Hermanos Guti?rrez, Only The Ocean Sketch, Hold On T
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) виниловая пластинка

Альбом «Surfilmusic (Soundtrack & 4-Tracks)» является саундтреком к документальному фильму, который прослеживает путь Джека Джонсона от серфера до всемирно известного музыканта. Первый диск содержит собственно саундтрек к фильму, включая совместные работы с Hermanos Guti?rrez, а второй диск — редкие 4-дорожечные демо-записи классических хитов: "Inaudible Melodies", "Flake", "Posters", "Bubble Toes", "Cookie Jar" и других Издание на 180 г виниле в гейтфолде Джека Джонсона часто называют «самым расслабленным рокером в мире». Его музыка — это идеальный саундтрек для пляжа, отдыха и поездок вдоль океана. Джек вырос на Гавайях (Оаху) и изначально планировал стать профессиональным серфером. В 17 лет он стал самым молодым финалистом престижных соревнований Pipeline Masters. Однако серьезная травма — столкновение с коралловым рифом — заставила его сменить доску на гитару. Его звучание — это мягкий акустический фолк-рок с элементами софт-рока. Минимум инструментов, мягкий голос и тексты о простых радостях жизни. Его первый большой альбом Brushfire Fairytales (2001) стал платиновым и задал тон всей его карьере.

Отзывы о товаре Ost - Surfilmusic (Jack Johnson) (199957574228) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957574228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Surfilmusic
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hale?iwa (4-track), Hold On To The Light (film version) w/ Hermanos Guti?rrez, Journals w/ Hermanos Guti?rrez, Drink The Water Sketch (4-track), Drink The Water w/ Hermanos Guti?rrez, Slow Down Bruce (4-track), Surfilmusic Interlude w/ Hermanos Guti?rrez, Holes To Heaven (4-track), The Horizon Has Been Defeated (4-track), Tahiti w/ Hermanos Guti?rrez, Rodeo Clowns (4-track), Ireland, F-Stop Blues (4-track), Rack Focus (4-track), Green Board w/ Hermanos Guti?rrez, Only The Ocean Sketch, Hold On T
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Surfilmusic (Soundtrack & 4-Tracks)» является саундтреком к документальному фильму, который прослеживает путь Джека Джонсона от серфера до всемирно известного музыканта. Первый диск содержит собственно саундтрек к фильму, включая совместные работы с Hermanos Guti?rrez, а второй диск — редкие 4-дорожечные демо-записи классических хитов: "Inaudible Melodies", "Flake", "Posters", "Bubble Toes", "Cookie Jar" и других Издание на 180 г виниле в гейтфолде Джека Джонсона часто называют «самым расслабленным рокером в мире». Его музыка — это идеальный саундтрек для пляжа, отдыха и поездок вдоль океана. Джек вырос на Гавайях (Оаху) и изначально планировал стать профессиональным серфером. В 17 лет он стал самым молодым финалистом престижных соревнований Pipeline Masters. Однако серьезная травма — столкновение с коралловым рифом — заставила его сменить доску на гитару. Его звучание — это мягкий акустический фолк-рок с элементами софт-рока. Минимум инструментов, мягкий голос и тексты о простых радостях жизни. Его первый большой альбом Brushfire Fairytales (2001) стал платиновым и задал тон всей его карьере.
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Отзывы


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