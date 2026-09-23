Tina Turner - Good Hearted Woman (5060105499487) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Good Hearted Woman
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737139
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Характеристики
Бренд
Explore Rights Management
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Explore Rights Management
Barcode
[5060105499487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Good Hearted Woman
Жанр
Кантри
Трек-лист
Lay It Down, Lovin’ Him Was Easier, Good Hearted Woman, If This Is Our Last Time, Stand By Your Man, Freedom To Stay, We Had It All, Soul Deep, If It's Alright With You, You Ain't Woman Enough To Take My Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tina Turner - Good Hearted Woman (5060105499487) виниловая пластинка
Культовая сольная карьера Тины Тёрнер началась с записи «Good Hearted Woman» в 1974 году. Это виниловое переиздание использует переложение c мастер-лент, а напечатанный внутренний конверт содержит иллюстрированные аннотации, наконец-то раскрывающие предысторию этих записей. Альбом теперь включает в себя изначально задуманную фотографию, лично выбранную Тиной Тёрнер для обложки, а также другие редкие и ранее не публиковавшиеся изображения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Explore Rights Management
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Explore Rights Management
Barcode
[5060105499487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Good Hearted Woman
Жанр
Кантри
Трек-лист
Lay It Down, Lovin’ Him Was Easier, Good Hearted Woman, If This Is Our Last Time, Stand By Your Man, Freedom To Stay, We Had It All, Soul Deep, If It's Alright With You, You Ain't Woman Enough To Take My Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Культовая сольная карьера Тины Тёрнер началась с записи «Good Hearted Woman» в 1974 году. Это виниловое переиздание использует переложение c мастер-лент, а напечатанный внутренний конверт содержит иллюстрированные аннотации, наконец-то раскрывающие предысторию этих записей. Альбом теперь включает в себя изначально задуманную фотографию, лично выбранную Тиной Тёрнер для обложки, а также другие редкие и ранее не публиковавшиеся изображения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tina Turner - Good Hearted Woman (5060105499487) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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