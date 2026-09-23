Робот-пылесос GARLYN SR-890
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос GARLYN SR-890
Робот-пылесос Garlyn SR-890 позволяет выполнять комплексную уборку в автоматическом режиме, совмещая сухую очистку от мусора с тщательным протиранием пола влажной салфеткой за один проход. Лазерный дальномер в сочетании с инфракрасными датчиками обеспечивает детальное построение карты помещений и оптимального маршрута. Точное сканирование пространства исключает хаотичные движения и столкновения с мебелью. Система эффективно удаляет мелкую пыль, шерсть и крупный мусор как с гладких поверхностей, так и из глубины ворса. Технология Carpet Boost автоматически повышает интенсивность работы при обнаружении ковра. Фирменное мобильное приложение GARLYN открывает доступ к гибким настройкам: от составления графика уборки по дням недели до регулировки подачи воды. Для управления также применять входящий в комплект пульт ДУ. Конструкция колесной базы позволяет прибору уверенно переезжать через межкомнатные стыки и заезжать на плотные ковровые покрытия. Встроенные датчики защиты от падения гарантируют безопасность устройства при эксплуатации вблизи лестниц. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает полноценную уборку помещений большой площади на одном заряде. После выполнения задачи или при снижении уровня энергии робот автоматически возвращается на док-станцию. Комбинированный контейнер включает отделение для пыли и резервуар для воды.
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