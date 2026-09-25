Модем HUAWEI Brovi E5576-321 51071VPL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Режим Точка доступа
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
В наличии
Код товара: 736778
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Загружаем...
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2 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
режим "Точка доступа"
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Вес, г.
120
Описание товара Модем HUAWEI Brovi E5576-321 51071VPL
Компактный интернет-модем Huawei — это свобода быть онлайн где угодно. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 1500 мА·ч устройство работает автономно, не требуя постоянного подключения к электросети. Поддержка 3G позволяет оставаться на связи даже вдали от проводного интернета. Белый корпус отлично впишется в любой интерьер или дорожный комплект. Wi-Fi-интерфейс и функция точки доступа делают модем удобным решением для организации беспроводной сети для нескольких устройств. Межсетевой экран (FireWall) защищает ваши данные, обеспечивая безопасную работу в сети.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
режим "Точка доступа"
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Компактный интернет-модем Huawei — это свобода быть онлайн где угодно. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 1500 мА·ч устройство работает автономно, не требуя постоянного подключения к электросети. Поддержка 3G позволяет оставаться на связи даже вдали от проводного интернета. Белый корпус отлично впишется в любой интерьер или дорожный комплект. Wi-Fi-интерфейс и функция точки доступа делают модем удобным решением для организации беспроводной сети для нескольких устройств. Межсетевой экран (FireWall) защищает ваши данные, обеспечивая безопасную работу в сети.
Купить Модем HUAWEI Brovi E5576-321 51071VPL - по цене 2770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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