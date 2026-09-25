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Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC купить с доставкой в Москве
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Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC

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Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC - фото 1
Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC - фото 2
Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC - фото 3
Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
  • Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC - фото 1
  • Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC - фото 2
  • Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC - фото 3
  • Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736777
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC
4 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Цвет
черный
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150

Описание товара Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC

Внешний ADSL-модем Huawei — компактное решение для быстрого доступа в интернет там, где вы находитесь. Благодаря встроенному аккумулятору на 1500 мА·ч, он работает автономно, не требуя постоянного подключения к сети — идеален для поездок, работы на даче или в местах с перебоями электроэнергии. Современный интерфейс USB Type-C упрощает подключение и зарядку устройства. Поддержка 3G и Wi-Fi открывает возможности для мобильного интернета и беспроводного подключения устройств без лишних проводов. Встроенный маршрутизатор позволяет легко делиться интернетом с другими пользователями, а межсетевой экран (FireWall) защитит вашу сеть от внешних угроз. Стильный черный корпус подойдет к любой обстановке.

Отзывы о товаре Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Цвет
черный
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний ADSL-модем Huawei — компактное решение для быстрого доступа в интернет там, где вы находитесь. Благодаря встроенному аккумулятору на 1500 мА·ч, он работает автономно, не требуя постоянного подключения к сети — идеален для поездок, работы на даче или в местах с перебоями электроэнергии. Современный интерфейс USB Type-C упрощает подключение и зарядку устройства. Поддержка 3G и Wi-Fi открывает возможности для мобильного интернета и беспроводного подключения устройств без лишних проводов. Встроенный маршрутизатор позволяет легко делиться интернетом с другими пользователями, а межсетевой экран (FireWall) защитит вашу сеть от внешних угроз. Стильный черный корпус подойдет к любой обстановке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC - по цене 4290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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