Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
В наличии
Код товара: 736777
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Цвет
черный
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150
Описание товара Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC
Внешний ADSL-модем Huawei — компактное решение для быстрого доступа в интернет там, где вы находитесь. Благодаря встроенному аккумулятору на 1500 мА·ч, он работает автономно, не требуя постоянного подключения к сети — идеален для поездок, работы на даче или в местах с перебоями электроэнергии. Современный интерфейс USB Type-C упрощает подключение и зарядку устройства. Поддержка 3G и Wi-Fi открывает возможности для мобильного интернета и беспроводного подключения устройств без лишних проводов. Встроенный маршрутизатор позволяет легко делиться интернетом с другими пользователями, а межсетевой экран (FireWall) защитит вашу сеть от внешних угроз. Стильный черный корпус подойдет к любой обстановке.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Цвет
черный
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Внешний ADSL-модем Huawei — компактное решение для быстрого доступа в интернет там, где вы находитесь. Благодаря встроенному аккумулятору на 1500 мА·ч, он работает автономно, не требуя постоянного подключения к сети — идеален для поездок, работы на даче или в местах с перебоями электроэнергии. Современный интерфейс USB Type-C упрощает подключение и зарядку устройства. Поддержка 3G и Wi-Fi открывает возможности для мобильного интернета и беспроводного подключения устройств без лишних проводов. Встроенный маршрутизатор позволяет легко делиться интернетом с другими пользователями, а межсетевой экран (FireWall) защитит вашу сеть от внешних угроз. Стильный черный корпус подойдет к любой обстановке.
Купить Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC - по цене 4290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модем HUAWEI E5586-326 51071VKC