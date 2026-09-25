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Модем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ купить с доставкой в Москве
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Модем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ

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Модем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ - фото 1
Модем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
  • Модем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ - фото 1
  • Модем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Модем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ
3 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
Время работы: 6 часов. Поддержка 32 пользователей
Цвет
черный
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Вес, г.
180

Описание товара Модем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ

Компактный внешний ADSL-модем Huawei создан для тех, кто ценит мобильность и удобство. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 1500 мА·ч вы не привязаны к розетке — интернет всегда под рукой, где бы вы ни находились. Модель поддерживает современные стандарты связи 3G, что особенно важно для стабильного доступа в сеть вне зависимости от места использования. Интерфейс Wi-Fi позволяет подключать сразу несколько устройств, делая модем отличным выбором для дома, офиса или поездки. Наличие маршрутизатора и межсетевого экрана (FireWall) обеспечивает дополнительную безопасность при работе в сети. Классический чёрный цвет добавляет устройству строгости и универсальности — модем гармонично впишется в любой интерьер или деловую обстановку.

Отзывы о товаре Модем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
Время работы: 6 часов. Поддержка 32 пользователей
Цвет
черный
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный внешний ADSL-модем Huawei создан для тех, кто ценит мобильность и удобство. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 1500 мА·ч вы не привязаны к розетке — интернет всегда под рукой, где бы вы ни находились. Модель поддерживает современные стандарты связи 3G, что особенно важно для стабильного доступа в сеть вне зависимости от места использования. Интерфейс Wi-Fi позволяет подключать сразу несколько устройств, делая модем отличным выбором для дома, офиса или поездки. Наличие маршрутизатора и межсетевого экрана (FireWall) обеспечивает дополнительную безопасность при работе в сети. Классический чёрный цвет добавляет устройству строгости и универсальности — модем гармонично впишется в любой интерьер или деловую обстановку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ - по цене 3830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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