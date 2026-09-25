Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736774
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Характеристики
Бренд
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
Роутер поддерживает следующие диапазоны частот: LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40 HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8 Слот для SIM-карты (miniSIM).
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB
Внешний ADSL-модем-роутер Huawei — это надежное соединение для вашего дома или офиса. Модель объединяет возможности маршрутизатора и точки доступа, легко раздавая интернет по Wi-Fi. Наличие межсетевого экрана (FireWall) обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Поддержка USB Type-A открывает простые сценарии подключения, а компактный белый корпус гармонично впишется в любой интерьер. Совместим со стандартами связи 3G — стабильный интернет всегда под рукой.
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Бренд
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
Роутер поддерживает следующие диапазоны частот: LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40 HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8 Слот для SIM-карты (miniSIM).
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
нет
Страна производитель
Китай
Внешний ADSL-модем-роутер Huawei — это надежное соединение для вашего дома или офиса. Модель объединяет возможности маршрутизатора и точки доступа, легко раздавая интернет по Wi-Fi. Наличие межсетевого экрана (FireWall) обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Поддержка USB Type-A открывает простые сценарии подключения, а компактный белый корпус гармонично впишется в любой интерьер. Совместим со стандартами связи 3G — стабильный интернет всегда под рукой.
Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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