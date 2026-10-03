Модем TP-Link M7000 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Модем
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
micro USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб.
В наличии
Код товара: 407942
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 340 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Модем
Емкость аккумулятора
2000
Категория LTE
cat.4
Класс
2G/3G/4G
Наличие Wi-Fi
да
Особенности
до 10 устройств, до 8 часов работы
Цвет
черный
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
micro USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
180
Описание товара Модем TP-Link M7000 черный
M7000 поддерживает последнее поколение сетей 4G FDD/TDD?LTE и представляет собой портативную точку доступа Wi-Fi, которая работает в большистве стран и регионов. Теперь вы сможете просматривать потоковое HD-видео без задержек, быстро загружать файлы и участвовать в видеоконференциях где угодно.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Модем
Емкость аккумулятора
2000
Категория LTE
cat.4
Класс
2G/3G/4G
Наличие Wi-Fi
да
Особенности
до 10 устройств, до 8 часов работы
Цвет
черный
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
micro USB
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Страна производитель
Китай
M7000 поддерживает последнее поколение сетей 4G FDD/TDD?LTE и представляет собой портативную точку доступа Wi-Fi, которая работает в большистве стран и регионов. Теперь вы сможете просматривать потоковое HD-видео без задержек, быстро загружать файлы и участвовать в видеоконференциях где угодно.
Модем TP-Link M7000 черный - стоимость товара 4340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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