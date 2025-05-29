LTE модем ZTE MF79 USB Wi-Fi +Router белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323971
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
84
Описание товара LTE модем ZTE MF79 USB Wi-Fi +Router белый
Модем ZTE MF79RU 2G/3G/4G, внешний, белый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Модем ZTE MF79RU 2G/3G/4G, внешний, белый
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, несколько сим в комплекте, удобно!
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший,но еле завел зверька!Засунул и поехали это не про этого зверя,коды, пароли,айпи адреса и тд.Покупал вообще для использования в роутере кинетик,в ноуте кое как настроил,в роутере работать отказывался на отрез.Пришлось штудировать интернет,оказывается,что бы использовать в роутерах кинетик,нужно,в настройках роутера изменить пароль на admin,только тогда роутер,запустит свисток!Вот продавцы могли бы такую мини инструкцию вкладывать в коробочку с модемом.
Достоинства:
Комментарий:
С модемом пришло 3 сим-карты. Модем работает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Получил целый товар в комплекте с тремя сим картами: мегафон, биллаин, тинькофф. Настроил быстро, работает стабильно. Модем используется для умных устройств.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Скорость выше стала по сравнению со старым модемом. Можно антенну выносную подключить.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для машины, работает хорошо, за месяц использования ни разу не подвёл.
Достоинства:
Комментарий:
Работает это главное, но скорость маленькая не узнаю уж от чего это зависит , покупала для роутера в Московскую область, дополнительно заказала антенны, надеюсь скорость приемки будет лучше .
Достоинства:
Комментарий:
в городе норм, но на удалёнке без дополнительных внешних антенн хрень)))
Достоинства:
Комментарий:
всё работает отлично, повесил на дачу
Достоинства:
Комментарий:
купил для дистанционного управления розетками в гараже, пока всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший модем, всё работает, долго подбирали, чтобы работал и на улице зимой, советую, у кого такие же критерии.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает. В поддержке магазина помогли с подключением. Молодцы.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный модем. Беру не в первый раз, отлично работает с различными роутерами. Изначально пароль с наклейки не подошёл для входа в веб интерфейс, но поддержка помогла и выжала нужный пароль. Скорость отличная. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает, со своей задачей справляется.
Достоинства:
Комментарий:
хороший модем с wifi, ловит сеть хорошо в моем случае мегафон. Скорость по wifi приемлемая. За не больгие деньги хорошая покупка.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, хорошо. Работает с внешней тарелкой gsm , в глухой деревне удалось получить более 10мб/с. Раздаëт по своему wifi столько же, без потерь. Но это для 10 мб-с и одного устройства. Полноценный роутер позже подключу. Не удобно отсутствие возможностей читать и отправлять СМС, пришлось выламыаать сим и вставлять в телефон, чтобы получить пароль к личному кабинету. Что-то съело 12 Гб за первый же вечер, один телефон, никаких обновлений и синхронизации́. странная тарификация, но аргументированно на модем грешить не могу.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакован, работает хорошо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работал в не отапливаемой бытовке всю зиму и все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
В целом свои функции выполняет, но Huawei E8372 лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший модем. В комплекте была сим карта мегафон.
Достоинства:
Комментарий:
покупали в подарок. работает безперебоя, качественный, не дорогой
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже год , поддерживает тариф для телефона
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже полгода у меня в офисе. Ни каких проблем не было. Отличный вариант за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличный модем. Пользуюсь в связке с роутером уже несколько месяцев. Тариф для телефона Теле2. Всё устраивает, проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
покупала для стмки ростелеком, при работе немного греется, не критично. справояется со своими функциями
LTE модем ZTE MF79 USB Wi-Fi +Router белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре LTE модем ZTE MF79 USB Wi-Fi +Router белый
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, несколько сим в комплекте, удобно!
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший,но еле завел зверька!Засунул и поехали это не про этого зверя,коды, пароли,айпи адреса и тд.Покупал вообще для использования в роутере кинетик,в ноуте кое как настроил,в роутере работать отказывался на отрез.Пришлось штудировать интернет,оказывается,что бы использовать в роутерах кинетик,нужно,в настройках роутера изменить пароль на admin,только тогда роутер,запустит свисток!Вот продавцы могли бы такую мини инструкцию вкладывать в коробочку с модемом.
Достоинства:
Комментарий:
С модемом пришло 3 сим-карты. Модем работает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Получил целый товар в комплекте с тремя сим картами: мегафон, биллаин, тинькофф. Настроил быстро, работает стабильно. Модем используется для умных устройств.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Скорость выше стала по сравнению со старым модемом. Можно антенну выносную подключить.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для машины, работает хорошо, за месяц использования ни разу не подвёл.
Достоинства:
Комментарий:
Работает это главное, но скорость маленькая не узнаю уж от чего это зависит , покупала для роутера в Московскую область, дополнительно заказала антенны, надеюсь скорость приемки будет лучше .
Достоинства:
Комментарий:
в городе норм, но на удалёнке без дополнительных внешних антенн хрень)))
Достоинства:
Комментарий:
всё работает отлично, повесил на дачу
Достоинства:
Комментарий:
купил для дистанционного управления розетками в гараже, пока всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший модем, всё работает, долго подбирали, чтобы работал и на улице зимой, советую, у кого такие же критерии.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает. В поддержке магазина помогли с подключением. Молодцы.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный модем. Беру не в первый раз, отлично работает с различными роутерами. Изначально пароль с наклейки не подошёл для входа в веб интерфейс, но поддержка помогла и выжала нужный пароль. Скорость отличная. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает, со своей задачей справляется.
Достоинства:
Комментарий:
хороший модем с wifi, ловит сеть хорошо в моем случае мегафон. Скорость по wifi приемлемая. За не больгие деньги хорошая покупка.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, хорошо. Работает с внешней тарелкой gsm , в глухой деревне удалось получить более 10мб/с. Раздаëт по своему wifi столько же, без потерь. Но это для 10 мб-с и одного устройства. Полноценный роутер позже подключу. Не удобно отсутствие возможностей читать и отправлять СМС, пришлось выламыаать сим и вставлять в телефон, чтобы получить пароль к личному кабинету. Что-то съело 12 Гб за первый же вечер, один телефон, никаких обновлений и синхронизации́. странная тарификация, но аргументированно на модем грешить не могу.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакован, работает хорошо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работал в не отапливаемой бытовке всю зиму и все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
В целом свои функции выполняет, но Huawei E8372 лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший модем. В комплекте была сим карта мегафон.
Достоинства:
Комментарий:
покупали в подарок. работает безперебоя, качественный, не дорогой
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже год , поддерживает тариф для телефона
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже полгода у меня в офисе. Ни каких проблем не было. Отличный вариант за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличный модем. Пользуюсь в связке с роутером уже несколько месяцев. Тариф для телефона Теле2. Всё устраивает, проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
покупала для стмки ростелеком, при работе немного греется, не критично. справояется со своими функциями