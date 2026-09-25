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Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500

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Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 - фото 1
Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 - фото 2
Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 - фото 3
Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 - фото 4
Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
  • Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 - фото 1
  • Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 - фото 2
  • Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 - фото 3
  • Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 - фото 4
  • Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736749
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Тип внешней антенны
внешняя, съемная
Количество внешних антенн
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250

Описание товара Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500

Wi-Fi адаптер + Bluetooth ASUS PCE-BE6500 предназначен для оснащения стационарных компьютеров. Устройство устанавливается в слот PCI-E. Адаптер поддерживает диапазоны Wi-Fi 2.4, 5 и 6 ГГц. Скорость беспроводного соединения ограничена 6452 Мбит/с. Соответствующие показатели для диапазонов 2.4 и 5 ГГц – 688 и 2882 Мбит/с. Скорость передачи информации повышает многопотоковая технология MU-MIMO. Поддерживается алгоритм защиты беспроводной сети WPA3. Модуль Bluetooth соответствует версии 5.4, преимуществами которой являются энергоэффективность, безопасность и улучшенное взаимодействие с множеством устройств Интернета вещей. Адаптер ASUS PCE-BE6500 оснащен двумя съемными внешними антеннами. Поддержка устройства реализована в операционной системе Windows 11. Адаптер поставляется в комплекте с низкопрофильной планкой.

Отзывы о товаре Wi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Тип внешней антенны
внешняя, съемная
Количество внешних антенн
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер + Bluetooth ASUS PCE-BE6500 предназначен для оснащения стационарных компьютеров. Устройство устанавливается в слот PCI-E. Адаптер поддерживает диапазоны Wi-Fi 2.4, 5 и 6 ГГц. Скорость беспроводного соединения ограничена 6452 Мбит/с. Соответствующие показатели для диапазонов 2.4 и 5 ГГц – 688 и 2882 Мбит/с. Скорость передачи информации повышает многопотоковая технология MU-MIMO. Поддерживается алгоритм защиты беспроводной сети WPA3. Модуль Bluetooth соответствует версии 5.4, преимуществами которой являются энергоэффективность, безопасность и улучшенное взаимодействие с множеством устройств Интернета вещей. Адаптер ASUS PCE-BE6500 оснащен двумя съемными внешними антеннами. Поддержка устройства реализована в операционной системе Windows 11. Адаптер поставляется в комплекте с низкопрофильной планкой.
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