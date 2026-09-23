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Лада Дэнс - Лучшие Песни (4640408790415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Лада Дэнс - Лучшие Песни (4640408790415) виниловая пластинка

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Лада Дэнс - Лучшие Песни (4640408790415) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Лада Дэнс
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Лада Дэнс - Лучшие Песни (4640408790415) - фото 1
  • Лада Дэнс - Лучшие Песни (4640408790415) - фото 2
  • Лада Дэнс - Лучшие Песни (4640408790415) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735066
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4640408790415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Лада Дэнс
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Сотри кассету, Пойду с тобой, Жить нужно в кайф, Девочка ночь, Ночные танцы, Танцы у моря, Ночь, Пять испанских роз, Барбара, Один лишь раз, Аромат Любви
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Лада Дэнс - Лучшие Песни (4640408790415) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Сотри кассету, Пойду с тобой, Жить нужно в кайф, Девочка ночь, Ночные танцы, Танцы у моря, Ночь, Пять испанских роз, Барбара, Один лишь раз, Аромат Любви



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4640408790415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Лада Дэнс
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Сотри кассету, Пойду с тобой, Жить нужно в кайф, Девочка ночь, Ночные танцы, Танцы у моря, Ночь, Пять испанских роз, Барбара, Один лишь раз, Аромат Любви
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Сотри кассету, Пойду с тобой, Жить нужно в кайф, Девочка ночь, Ночные танцы, Танцы у моря, Ночь, Пять испанских роз, Барбара, Один лишь раз, Аромат Любви


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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