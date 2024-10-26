Nazareth - Exercises (coloured) (4050538474428) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Exercises
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 612177
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3 930 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[4050538474428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Exercises
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nazareth - Exercises (coloured) (4050538474428) виниловая пластинка
1. SIDE A I Will Not Be Led. 2. Cats Eye, Apple Pie. 3. In My Time. 4. Woke Up This Morning. 5. Called Her Name. 6. SIDE B Fool About You. 7. Love, Now Youre Gone. 8. Madelaine. 9. Sad Song. 10. 1692 (Glen Coe Massacre).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[4050538474428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Exercises
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
1. SIDE A I Will Not Be Led. 2. Cats Eye, Apple Pie. 3. In My Time. 4. Woke Up This Morning. 5. Called Her Name. 6. SIDE B Fool About You. 7. Love, Now Youre Gone. 8. Madelaine. 9. Sad Song. 10. 1692 (Glen Coe Massacre).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Exercises ( Упражнения ) второй студийный альбом Шотланской группы Nazareth . Группа явно ищет свой стиль . Ряд акустических аранжировок, несколько песен с оркестровыми струнными и традиционные шотландские мелодии . Представленый релиз - это переиздание 2019 года на синей виниловой массе в разворотном конверте . Оформление сохранено первоначальное . Звук на уровне .
Недостатки:
Не существеные .
Комментарий:
Все треки написаны участниками группы Питом Эгнью , Мэнни Чарльтоном , Дэном Маккафферти и Дарреллом Свитом .
Альбом интересен еще и тем , что явно отличатся от последующих "великих" творений группы .
Достоинства:
Второй альбом Nazareth . Дальше будет настоящая история легенды рока .
Недостатки:
Нет
Комментарий:
1 июля 1972 года вышел Exercises - второй студийный альбом шотландской хард-рок-группы Nazareth. Хотя их музыку наиболее точно можно описать как хард-рок с оттенком блюза , этот альбом довольно далек от стандарта . Оригинальное изображение на обложке соответствует названию альбома Exercises упражнения В этом альбоме Nazareth действительно поупражнялись, смело попробовав свои силы в разных жанрах музыки, поэкспериментировали со звучанием . В нем есть ряд акустических аранжировок, несколько песен с оркестровыми струнными и традиционные шотландские мотивы . Данный релиз является европейским переизданием 2019 года . Выпущен лейблом SALVO на синем виниле . Полиграфия повторяет оригинал с разворотом .
Nazareth - Exercises (coloured) (4050538474428) виниловая пластинка – стоимость товара 3930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nazareth - Exercises (coloured) (4050538474428) виниловая пластинка
Достоинства:
Exercises ( Упражнения ) второй студийный альбом Шотланской группы Nazareth . Группа явно ищет свой стиль . Ряд акустических аранжировок, несколько песен с оркестровыми струнными и традиционные шотландские мелодии . Представленый релиз - это переиздание 2019 года на синей виниловой массе в разворотном конверте . Оформление сохранено первоначальное . Звук на уровне .
Недостатки:
Не существеные .
Комментарий:
Все треки написаны участниками группы Питом Эгнью , Мэнни Чарльтоном , Дэном Маккафферти и Дарреллом Свитом .
Альбом интересен еще и тем , что явно отличатся от последующих "великих" творений группы .
Достоинства:
Второй альбом Nazareth . Дальше будет настоящая история легенды рока .
Недостатки:
Нет
Комментарий:
1 июля 1972 года вышел Exercises - второй студийный альбом шотландской хард-рок-группы Nazareth. Хотя их музыку наиболее точно можно описать как хард-рок с оттенком блюза , этот альбом довольно далек от стандарта . Оригинальное изображение на обложке соответствует названию альбома Exercises упражнения В этом альбоме Nazareth действительно поупражнялись, смело попробовав свои силы в разных жанрах музыки, поэкспериментировали со звучанием . В нем есть ряд акустических аранжировок, несколько песен с оркестровыми струнными и традиционные шотландские мотивы . Данный релиз является европейским переизданием 2019 года . Выпущен лейблом SALVO на синем виниле . Полиграфия повторяет оригинал с разворотом .