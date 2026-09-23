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Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка

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Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - фото 1
Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - фото 2
Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - фото 3
Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - фото 4
Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Selected Film Themes
Альбом (сингл)
Selected Film Themes
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - фото 1
  • Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - фото 2
  • Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - фото 3
  • Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - фото 4
  • Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643025
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Classic
Barcode
[0028948617050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Selected Film Themes
Альбом (сингл)
Selected Film Themes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Prologue, II. Rounds, III. Dactyls, IV. Epilogue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Prologue, II. Rounds, III. Dactyls, IV. Epilogue

Отзывы о товаре Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Classic
Barcode
[0028948617050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Selected Film Themes
Альбом (сингл)
Selected Film Themes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Prologue, II. Rounds, III. Dactyls, IV. Epilogue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Prologue, II. Rounds, III. Dactyls, IV. Epilogue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (0028948617050) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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