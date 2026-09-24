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Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка

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Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 6
Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 7
Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 8
Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Hammered
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 6
  • Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 7
  • Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 8
  • Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
[4050538771381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Hammered
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Walk A Crooked Mile, Down The Line, Brave World, Voices From The War, Mine All Mine, Shut Your Mouth, Kill The World, Dr. Love, No Remorse, Red Raw, Serial Killer
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Walk A Crooked Mile, Down The Line, Brave World, Voices From The War, Mine All Mine, Shut Your Mouth, Kill The World, Dr. Love, No Remorse, Red Raw, Serial Killer



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
[4050538771381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Hammered
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Walk A Crooked Mile, Down The Line, Brave World, Voices From The War, Mine All Mine, Shut Your Mouth, Kill The World, Dr. Love, No Remorse, Red Raw, Serial Killer
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Walk A Crooked Mile, Down The Line, Brave World, Voices From The War, Mine All Mine, Shut Your Mouth, Kill The World, Dr. Love, No Remorse, Red Raw, Serial Killer


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пластинка – стоимость товара 3930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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