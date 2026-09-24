Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
Farewell Song
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 676107
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
Farewell Song
Трек-лист
Tell Mama (Live), Magic of Love (Live), Misery ‘N, One Night Stand, Harry, Raise Your Hand (Live), Farewell Song (Live), Medlmazing Grace / Hi Heel Sneakers (Live), Catch Me Daddy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Tell Mama (Live), Magic of Love (Live), Misery ‘N, One Night Stand, Harry, Raise Your Hand (Live), Farewell Song (Live), Medlmazing Grace / Hi Heel Sneakers (Live), Catch Me Daddy
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
Farewell Song
Трек-лист
Tell Mama (Live), Magic of Love (Live), Misery ‘N, One Night Stand, Harry, Raise Your Hand (Live), Farewell Song (Live), Medlmazing Grace / Hi Heel Sneakers (Live), Catch Me Daddy
Версия издания
лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Tell Mama (Live), Magic of Love (Live), Misery ‘N, One Night Stand, Harry, Raise Your Hand (Live), Farewell Song (Live), Medlmazing Grace / Hi Heel Sneakers (Live), Catch Me Daddy
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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