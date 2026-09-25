Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) виниловая пластинка
Включает сингл «How About Love», спродюсированный Алленом Туссеном. Ограниченный тираж 500 экземпляров на виниле золотистого цвета. Американская фанк- и R&B группа Chocolate Milk была образована в начале 1970-х годов и выпустила свой одноимённый альбом в 1976 году. В него вошли сингл "How About Love" (79-е место в американском R&B-чарте) и популярные треки, такие как "You've Got Your Spell On Me" и "Let The Music Take Your Mind". Группа была известна своими энергичными живыми выступлениями и сочетанием элементов фанка, соула и R&B. Альбом был спродюсирован Алленом Туссеном, известным американским музыкантом, автором песен, аранжировщиком и влиятельным музыкальным продюсером из Нового Орлеана, работавшим с такими артистами, как Ли Дорси, The Meters, Доктор Джон, The Band и Элвис Костелло. Альбом получил положительные отзывы и помог Chocolate Milk утвердиться в качестве заметной группы на фанк- и R&B-сцене 1970-х годов. Альбом. Chocolate Milk выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров на виниле золотистого цвета.
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Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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