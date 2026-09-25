Описание товара Brian Auger - Second Wind (4062548040081) виниловая пластинка

Лейбл Strut Records представляет знаковый альбом британского джаз-рока — Second Wind, вышедший в 1972 году, от виртуоза клавишных Брайана Оже и его мощной группы Oblivion Express. Запись, сделанная уже в зрелом составе, демонстрирует расширение Ожем своего фьюжн-языка — сочетание джазовой утонченности, фанкового ритма и проникнутого соулом написания песен с ясностью и энергией, которые определяли его работы начала 70-х. Хотя корни Оже лежат в традициях энергичного джазового органа и импровизационного огня британской сцены 60-х, он никогда не довольствовался традицией. В Second Wind он движется дальше в гибридном языке, который сочетает ритм с гармонической глубиной и грувом, не жертвуя при этом изысканностью. Его игра масштабна, но точна, перенося электричество живого выступления в студийную работу, которая дышит непосредственностью. В основе этой эпохи Oblivion Express лежит телепатическая связь между участниками группы. Вокалист Алекс Лигертвуд (в одной из своих ранних крупных записей до славы Santana) привносит в музыку проникновенную интенсивность, которая одновременно кажется основательной и устремленной в будущее. Альбом Second Wind содержит треки, ставшие очень значимыми в дискографии Auger — оригинальные композиции Second Wind и Truth, например, — но именно энергичная интерпретация Auger композиции Эдди Харриса Freedom Jazz Dance (с добавлением новых слов к оригинальной инструментальной части) по-настоящему разрушила стереотипы. Трек стал классикой, популярной среди диджеев, и подчеркнул глубоко оригинальный подход группы. Ритм-секция Барри Дина и Робби Макинтоша уравновешивает мощь и плавность, давая Auger пространство для игры на органе Хаммонда, Rhodes и клавишных с характерной смелостью. Их коллективное звучание — это плавное движение: джазовые линии перерастают в роковые крещендо, фанковые грувы переплетаются с вокальными хуками, моменты тихой ясности возникают между вспышками импровизации. Альбом Second Wind является поворотным моментом в дискографии Оже: пластинка, которая соединяет исследовательский дух его ранних проектов с более грувовым подходом, который вскоре принесет ему международное признание. Спустя более пяти десятилетий он остается ярким свидетельством того, как группа создавала свой собственный язык. Музыка, рожденная инстинктом, сотрудничеством и неустанным желанием выйти за рамки ожидаемого.