Top.Mail.Ru
OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 1
OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 2
OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 3
OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 4
OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 5
OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 6
OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 7
OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Symphonic Suite
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Varese
Barcode
[0888072691032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Symphonic Suite
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
20th Century-Fox Fanfare, Main Title / The Imperial Probe, Luke's First Crash, Han Solo And The Princess, The Asteroid Field, The Training Of A Jedi Knight and "May The Force Be With You", The Battle In The Snow, The Imperial March, The Magic Tree, Yoda's Theme, The Rebels Escape Again, Lando's Palace, The Duel (Through The Window), Finale
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка

Альбом «The Empire Strikes Back: Symphonic Suite from the Original Motion Picture Score», впервые выпущенный 21 мая 1980 года, включал в себя избранные композиции композитора Джона Уильямса из фильма «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар», премьера которого состоялась в кинотеатрах всего за два дня до этого. Исполненный Национальным филармоническим оркестром под управлением Чарльза Герхардта, этот однодисковый саундтрек должен был дополнить, а не конкурировать с «официальным» саундтреком, выпущенным месяцем ранее компанией RSO Records. В этот альбом вошла Концертная сюита из фильма «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (Имперский марш, Хан Соло и Принцесса, Тема Йоды и Поле астероидов), дополненная несколькими другими композициями из саундтрека к фильму, включая «Fox Fanfare» Альфреда Ньюмана, а также «Main Title/The Imperial Probe» и «Training of a Jedi Knight» маэстро Уильямса. Чтобы избежать повторения знакомого материала, Уильямс, дирижер Чарльз Герхардт и продюсер Джордж Корнгольд (сын композитора Эриха Корнгольда, одного из музыкальных кумиров Уильямса) представили новые аранжировки и оркестровки в исполнении Национального симфонического оркестра в составе 96 музыкантов.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Varese
Barcode
[0888072691032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Symphonic Suite
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
20th Century-Fox Fanfare, Main Title / The Imperial Probe, Luke's First Crash, Han Solo And The Princess, The Asteroid Field, The Training Of A Jedi Knight and "May The Force Be With You", The Battle In The Snow, The Imperial March, The Magic Tree, Yoda's Theme, The Rebels Escape Again, Lando's Palace, The Duel (Through The Window), Finale
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «The Empire Strikes Back: Symphonic Suite from the Original Motion Picture Score», впервые выпущенный 21 мая 1980 года, включал в себя избранные композиции композитора Джона Уильямса из фильма «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар», премьера которого состоялась в кинотеатрах всего за два дня до этого. Исполненный Национальным филармоническим оркестром под управлением Чарльза Герхардта, этот однодисковый саундтрек должен был дополнить, а не конкурировать с «официальным» саундтреком, выпущенным месяцем ранее компанией RSO Records. В этот альбом вошла Концертная сюита из фильма «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (Имперский марш, Хан Соло и Принцесса, Тема Йоды и Поле астероидов), дополненная несколькими другими композициями из саундтрека к фильму, включая «Fox Fanfare» Альфреда Ньюмана, а также «Main Title/The Imperial Probe» и «Training of a Jedi Knight» маэстро Уильямса. Чтобы избежать повторения знакомого материала, Уильямс, дирижер Чарльз Герхардт и продюсер Джордж Корнгольд (сын композитора Эриха Корнгольда, одного из музыкальных кумиров Уильямса) представили новые аранжировки и оркестровки в исполнении Национального симфонического оркестра в составе 96 музыкантов.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...