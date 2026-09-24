OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Star Wars: The Empire Strikes Back - Symphonic Suite (John Williams) (coloured) (0888072691032) виниловая пластинка
Альбом «The Empire Strikes Back: Symphonic Suite from the Original Motion Picture Score», впервые выпущенный 21 мая 1980 года, включал в себя избранные композиции композитора Джона Уильямса из фильма «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар», премьера которого состоялась в кинотеатрах всего за два дня до этого. Исполненный Национальным филармоническим оркестром под управлением Чарльза Герхардта, этот однодисковый саундтрек должен был дополнить, а не конкурировать с «официальным» саундтреком, выпущенным месяцем ранее компанией RSO Records. В этот альбом вошла Концертная сюита из фильма «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (Имперский марш, Хан Соло и Принцесса, Тема Йоды и Поле астероидов), дополненная несколькими другими композициями из саундтрека к фильму, включая «Fox Fanfare» Альфреда Ньюмана, а также «Main Title/The Imperial Probe» и «Training of a Jedi Knight» маэстро Уильямса. Чтобы избежать повторения знакомого материала, Уильямс, дирижер Чарльз Герхардт и продюсер Джордж Корнгольд (сын композитора Эриха Корнгольда, одного из музыкальных кумиров Уильямса) представили новые аранжировки и оркестровки в исполнении Национального симфонического оркестра в составе 96 музыкантов.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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