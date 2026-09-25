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Brian Auger - Oblivion Express (4062548040128) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brian Auger - Oblivion Express (4062548040128) виниловая пластинка

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Brian Auger - Oblivion Express (4062548040128) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Brian Auger
Альбом (сингл)
Oblivion Express
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Auger - Oblivion Express (4062548040128) - фото 1
  • Brian Auger - Oblivion Express (4062548040128) - фото 2
  • Brian Auger - Oblivion Express (4062548040128) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Brian Auger - Oblivion Express (4062548040128) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548040128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Brian Auger
Альбом (сингл)
Oblivion Express
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dragon Song, Total Eclipse The Light, On The Road, The Sword, Oblivion Express
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Auger - Oblivion Express (4062548040128) виниловая пластинка

Strut Records представляет новый взгляд на Oblivion Express альбом 1971 года, ознаменовавший переход Брайана Оже на новый музыкальный рубеж. После многих лет, проведенных в формировании звучания британского джаз-соула с группой Trinity, Оже вошел в новое десятилетие с более компактным, энергичным ансамблем и обновленным чувством цели. Эта запись запечатлела момент, когда трансформация обрела форму. Альбом Oblivion Express представляет новаторское фьюжн-звучание начала 70-х годов, созданное Брайаном Ожером. В записи участвовала оригинальная мощная ритм-секция в лице Барри Дина и Робби Макинтоша, определившая ранний стиль Express. В сборник вошли такие выдающиеся композиции, как "Dragon Song" и "Total Eclipse", демонстрирующие переход группы к более плотному и энергичному джаз-роковому звучанию.

Отзывы о товаре Brian Auger - Oblivion Express (4062548040128) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548040128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Brian Auger
Альбом (сингл)
Oblivion Express
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dragon Song, Total Eclipse The Light, On The Road, The Sword, Oblivion Express
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Strut Records представляет новый взгляд на Oblivion Express альбом 1971 года, ознаменовавший переход Брайана Оже на новый музыкальный рубеж. После многих лет, проведенных в формировании звучания британского джаз-соула с группой Trinity, Оже вошел в новое десятилетие с более компактным, энергичным ансамблем и обновленным чувством цели. Эта запись запечатлела момент, когда трансформация обрела форму. Альбом Oblivion Express представляет новаторское фьюжн-звучание начала 70-х годов, созданное Брайаном Ожером. В записи участвовала оригинальная мощная ритм-секция в лице Барри Дина и Робби Макинтоша, определившая ранний стиль Express. В сборник вошли такие выдающиеся композиции, как "Dragon Song" и "Total Eclipse", демонстрирующие переход группы к более плотному и энергичному джаз-роковому звучанию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Auger - Oblivion Express (4062548040128) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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