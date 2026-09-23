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Ludovico Einaudi - Eden Roc (coloured) (0028948592982) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ludovico Einaudi - Eden Roc (coloured) (0028948592982) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Eden Roc
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ludovico Einaudi - Eden Roc (coloured) (0028948592982) - фото 1
  • Ludovico Einaudi - Eden Roc (coloured) (0028948592982) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734903
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948592982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Eden Roc
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Yerevan, Eden Roc, Fuori Dalla Notte, Due Tramonti, Nefeli, Odessa, Ultimi Fuochi, Giorni Dispari, Julia, Fuori Dal Mondo, Ultimi Fuochi II, Un Mondo A Parte, Password, Yerevan II, Exit
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ludovico Einaudi - Eden Roc (coloured) (0028948592982) виниловая пластинка

Музыка Людовико Эйнауди стала одной из самых узнаваемых в мире благодаря использованию в фильмах и рекламе, что делает его самым популярным современным композитором в мире. Уникальный музыкальный стиль Эйнауди признан во всем мире, а его захватывающе красивая и вызывающая музыка неоднократно возглавляла классические чарты по всему миру. За один день пианист набрал более 1 миллиона потоковых прослушиваний, а его рейтинг достиг ошеломляющих 2 миллиардов, что делает его самым популярным классическим музыкантом всех времен. Последний альбом Эйнауди, "Elements", вышел в 2015 году, и он стал первым за последние 20 лет классическим композитором, попавшим в топ-15 официального чарта альбомов Великобритании. I Giorni - это второй сольный фортепианный альбом Людовико, который последовал за огромным коммерческим успехом Le Onde. Заглавная композиция часто звучит в рекламных роликах и программах по культуре и искусству по всему миру. Заглавная композиция "I Giorni" вошла в британский чарт синглов под номером 32 в 2011 году и с тех пор получила серебряный сертификат в Великобритании. Это, пожалуй, самый популярный трек после Nuvole Bianche. Эйнауди пишет, что Eden Roc - это название места на южном побережье Франции, где жил Фрэнсис Скотт Фицджеральд и написал свой роман Tender Is The Night. Эйнауди объясняет, что считает это место идеальным для того, чтобы найти свое внутреннее равновесие в мире.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948592982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Eden Roc
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Yerevan, Eden Roc, Fuori Dalla Notte, Due Tramonti, Nefeli, Odessa, Ultimi Fuochi, Giorni Dispari, Julia, Fuori Dal Mondo, Ultimi Fuochi II, Un Mondo A Parte, Password, Yerevan II, Exit
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Музыка Людовико Эйнауди стала одной из самых узнаваемых в мире благодаря использованию в фильмах и рекламе, что делает его самым популярным современным композитором в мире. Уникальный музыкальный стиль Эйнауди признан во всем мире, а его захватывающе красивая и вызывающая музыка неоднократно возглавляла классические чарты по всему миру. За один день пианист набрал более 1 миллиона потоковых прослушиваний, а его рейтинг достиг ошеломляющих 2 миллиардов, что делает его самым популярным классическим музыкантом всех времен. Последний альбом Эйнауди, "Elements", вышел в 2015 году, и он стал первым за последние 20 лет классическим композитором, попавшим в топ-15 официального чарта альбомов Великобритании. I Giorni - это второй сольный фортепианный альбом Людовико, который последовал за огромным коммерческим успехом Le Onde. Заглавная композиция часто звучит в рекламных роликах и программах по культуре и искусству по всему миру. Заглавная композиция "I Giorni" вошла в британский чарт синглов под номером 32 в 2011 году и с тех пор получила серебряный сертификат в Великобритании. Это, пожалуй, самый популярный трек после Nuvole Bianche. Эйнауди пишет, что Eden Roc - это название места на южном побережье Франции, где жил Фрэнсис Скотт Фицджеральд и написал свой роман Tender Is The Night. Эйнауди объясняет, что считает это место идеальным для того, чтобы найти свое внутреннее равновесие в мире.


Теги товара: Цветной винил
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