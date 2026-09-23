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Телевизор Hisense LED 43A6S RU 43" купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense LED 43A6S RU 43"

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Телевизор Hisense LED 43A6S RU 43&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Технология экрана
Direct LED
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734752
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Технология экрана
Direct LED
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.65х0.12
Вес, кг.
9.3

Описание товара Телевизор Hisense LED 43A6S RU 43"

Телевизор Hisense (модель 2026 года) представляет собой современное устройство с передовыми техническими характеристиками, обеспечивающими высокое качество изображения и широкий функционал. Диагональ экрана составляет 43 дюйма (или 108 см), что делает его оптимальным выбором для помещений среднего размера. Вес без подставки составляет 5,9 кг, что позволяет легко размещать телевизор на стене или выбирать удобное место для установки. Телевизор оснащён экранной технологией Direct LED и поддерживает разрешение 3840x2160, что соответствует стандарту 4K UHD (2160p). Это обеспечивает четкое и детализированное изображение, независимо от контента, который вы смотрите. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен, таких как спортивные трансляции или фильмы с активным движением. Hisense предлагает поддержку Smart TV, работающую на операционной системе HomeOS, обеспечивая доступ к множеству онлайн-сервисов, приложений и других возможностей, таких как потоковое видео и интернет-сёрфинг. Телевизор снабжен различными цифровыми тюнерами (DVB-T2, DVB-T, DVB-S), позволяющими принимать телевизионные каналы в цифровом формате. Аудиосистема телевизора имеет выходную мощность 20 Вт, что обеспечивает достаточный уровень звука для повседневного использования в домашних условиях. Также телевизор оснащён портом Ethernet для стабильного подключения к интернету. Этот телевизор, выполненный в черном цвете, сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии Hisense, предоставляя пользователю превосходное качество изображения и звука.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense LED 43A6S RU 43"




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Технология экрана
Direct LED
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Развернуть
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
95
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Hisense (модель 2026 года) представляет собой современное устройство с передовыми техническими характеристиками, обеспечивающими высокое качество изображения и широкий функционал. Диагональ экрана составляет 43 дюйма (или 108 см), что делает его оптимальным выбором для помещений среднего размера. Вес без подставки составляет 5,9 кг, что позволяет легко размещать телевизор на стене или выбирать удобное место для установки. Телевизор оснащён экранной технологией Direct LED и поддерживает разрешение 3840x2160, что соответствует стандарту 4K UHD (2160p). Это обеспечивает четкое и детализированное изображение, независимо от контента, который вы смотрите. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен, таких как спортивные трансляции или фильмы с активным движением. Hisense предлагает поддержку Smart TV, работающую на операционной системе HomeOS, обеспечивая доступ к множеству онлайн-сервисов, приложений и других возможностей, таких как потоковое видео и интернет-сёрфинг. Телевизор снабжен различными цифровыми тюнерами (DVB-T2, DVB-T, DVB-S), позволяющими принимать телевизионные каналы в цифровом формате. Аудиосистема телевизора имеет выходную мощность 20 Вт, что обеспечивает достаточный уровень звука для повседневного использования в домашних условиях. Также телевизор оснащён портом Ethernet для стабильного подключения к интернету. Этот телевизор, выполненный в черном цвете, сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии Hisense, предоставляя пользователю превосходное качество изображения и звука.
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Отзывы


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