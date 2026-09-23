Top.Mail.Ru
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 1
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 2
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 3
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 4
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 5
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 6
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 7
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 8
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 9
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 10
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 11
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 12
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 13
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 14
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 15
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 16
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 17
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 18
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 19
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 20
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 21
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 22
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor X5C
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 1
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 2
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 3
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 4
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 5
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 6
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 7
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 8
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 9
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 10
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 11
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 12
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 13
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 14
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 15
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 16
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 17
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 18
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 19
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 20
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 21
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 22
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734692
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, защитная пленка (наклеена на экран), чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor X5C
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13+0.08
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
450

Описание товара Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green

**Смартфон HONOR X5C 4+64Gb, зелёный (5109BYFA)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном HONOR X5C! Стильный дизайн, высокая производительность и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать HONOR X5C?** * **Большой и чёткий дисплей:** диагональ 6,74 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей обеспечивают яркое и детализированное изображение. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 90 Гц делает интерфейс более отзывчивым и приятным в использовании. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 5260 мАч позволит вам наслаждаться любимыми приложениями и контентом без частых подзарядок. * **Быстрая и стабильная работа:** процессор MediaTek Helio G81 гарантирует высокую производительность даже при многозадачности. * **Достаточно места для ваших файлов:** 64 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карты памяти (вместо одной SIM-карты). * **Двойная тыловая камера:** запечатлевайте яркие и чёткие моменты вашей жизни. * **Современные технологии связи:** Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac и два слота для SIM-карт для надёжной связи и быстрого доступа в интернет. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев для быстрой и надёжной разблокировки устройства. **Основные характеристики:** * операционная система: Android 15; * тип корпуса: моноблок; * материал корпуса: пластик; * цвет корпуса: зелёный; * проводной интерфейс: USB Type-C. HONOR X5C — это сочетание стиля, мощности и функциональности. Выберите смартфон, который будет радовать вас каждый день!

Отзывы о товаре Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, защитная пленка (наклеена на экран), чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor X5C
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13+0.08
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR X5C 4+64Gb, зелёный (5109BYFA)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном HONOR X5C! Стильный дизайн, высокая производительность и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать HONOR X5C?** * **Большой и чёткий дисплей:** диагональ 6,74 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей обеспечивают яркое и детализированное изображение. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 90 Гц делает интерфейс более отзывчивым и приятным в использовании. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 5260 мАч позволит вам наслаждаться любимыми приложениями и контентом без частых подзарядок. * **Быстрая и стабильная работа:** процессор MediaTek Helio G81 гарантирует высокую производительность даже при многозадачности. * **Достаточно места для ваших файлов:** 64 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карты памяти (вместо одной SIM-карты). * **Двойная тыловая камера:** запечатлевайте яркие и чёткие моменты вашей жизни. * **Современные технологии связи:** Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac и два слота для SIM-карт для надёжной связи и быстрого доступа в интернет. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев для быстрой и надёжной разблокировки устройства. **Основные характеристики:** * операционная система: Android 15; * тип корпуса: моноблок; * материал корпуса: пластик; * цвет корпуса: зелёный; * проводной интерфейс: USB Type-C. HONOR X5C — это сочетание стиля, мощности и функциональности. Выберите смартфон, который будет радовать вас каждый день!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...