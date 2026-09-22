Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black
Смартфон Xiaomi в стильном черном цвете представляет собой идеальное сочетание производительности и элегантного дизайна. Его корпус выполнен из качественного пластика и стекла, что обеспечивает не только прочность, но и привлекательный внешний вид. Смартфон имеет класс защиты IP52, что обеспечивает защиту от пыли и капель воды. С экраном диагональю 6,9 дюйма и разрешением 1600x720 пикселей, устройство предоставляет яркие и четкие изображения. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавность анимаций и отзывчивость интерфейса, что особенно ценится при играх и просмотре видео. Аппаратная часть смартфона основана на мощном восьмиядерном процессоре Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц, что позволяет справляться с требовательными приложениями и задачами. 4 Гб оперативной памяти обеспечивают многозадачность без задержек, а встроенные 64 Гб памяти позволяют хранить множество файлов и приложений. При необходимости объем памяти можно расширить при помощи карты microSD. Смартфон работает на операционной системе Android, предлагая удобный и интуитивно понятный интерфейс. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM делает устройство отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Этот смартфон Xiaomi — надежный спутник в повседневной жизни, идеально подходящий как для развлечений, так и для рабочих задач.
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Теги товара: 64 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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