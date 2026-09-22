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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black

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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 3
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 4
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 5
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 6
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 7
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 8
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 9
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 10
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 8
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 9
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 10
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
6 220 руб.  10 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730714
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
415

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black

Смартфон Xiaomi в стильном черном цвете представляет собой идеальное сочетание производительности и элегантного дизайна. Его корпус выполнен из качественного пластика и стекла, что обеспечивает не только прочность, но и привлекательный внешний вид. Смартфон имеет класс защиты IP52, что обеспечивает защиту от пыли и капель воды. С экраном диагональю 6,9 дюйма и разрешением 1600x720 пикселей, устройство предоставляет яркие и четкие изображения. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавность анимаций и отзывчивость интерфейса, что особенно ценится при играх и просмотре видео. Аппаратная часть смартфона основана на мощном восьмиядерном процессоре Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц, что позволяет справляться с требовательными приложениями и задачами. 4 Гб оперативной памяти обеспечивают многозадачность без задержек, а встроенные 64 Гб памяти позволяют хранить множество файлов и приложений. При необходимости объем памяти можно расширить при помощи карты microSD. Смартфон работает на операционной системе Android, предлагая удобный и интуитивно понятный интерфейс. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM делает устройство отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Этот смартфон Xiaomi — надежный спутник в повседневной жизни, идеально подходящий как для развлечений, так и для рабочих задач.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Xiaomi в стильном черном цвете представляет собой идеальное сочетание производительности и элегантного дизайна. Его корпус выполнен из качественного пластика и стекла, что обеспечивает не только прочность, но и привлекательный внешний вид. Смартфон имеет класс защиты IP52, что обеспечивает защиту от пыли и капель воды. С экраном диагональю 6,9 дюйма и разрешением 1600x720 пикселей, устройство предоставляет яркие и четкие изображения. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавность анимаций и отзывчивость интерфейса, что особенно ценится при играх и просмотре видео. Аппаратная часть смартфона основана на мощном восьмиядерном процессоре Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц, что позволяет справляться с требовательными приложениями и задачами. 4 Гб оперативной памяти обеспечивают многозадачность без задержек, а встроенные 64 Гб памяти позволяют хранить множество файлов и приложений. При необходимости объем памяти можно расширить при помощи карты microSD. Смартфон работает на операционной системе Android, предлагая удобный и интуитивно понятный интерфейс. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM делает устройство отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Этот смартфон Xiaomi — надежный спутник в повседневной жизни, идеально подходящий как для развлечений, так и для рабочих задач.
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Отзывы


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