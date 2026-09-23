Top.Mail.Ru
Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 1
Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 2
Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 3
Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 4
Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 5
Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 6
Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Loreen
Альбом (сингл)
Wildfire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 1
  • Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 2
  • Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 3
  • Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 4
  • Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 5
  • Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 6
  • Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734663
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478760907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Loreen
Альбом (сингл)
Wildfire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Where Do We Go From Here, Feels Like Heaven, Weapons, Is It Love, Can't Pull Me Down, Melt, Wildfire, Coming Close, Set Me Free, Tattoo, Lose That Light (ft 6lack ), Kiss the Sky, True Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка

WILDFIRE — долгожданный новый студийный альбом Лорин релиз которого запланирован на 27 марта. Этот альбом, ставший её первой полноценной студийной работой почти за десятилетие, представляет собой мощное и проникновенное произведение, исследующее эмоции, восприятие и внутреннюю трансформацию. В нём можно увидеть весь спектр эмоций: от уязвимости и боли до свободы, любви и правды. В альбом вошли всемирно известный хит « Tattoo », а также полюбившаяся поклонникам песня « Is It Love » и потрясающий новый сингл « Feels Like Heaven », написанный в соавторстве с Сией. Вместе эти треки отражают уникальную способность Лорин сочетать искреннюю эмоциональную честность с кинематографическим попом, создавая музыку, которая одновременно глубоко личная и универсально понятная. Лорин — единственная женщина-исполнительница, дважды побеждавшая на конкурсе «Евровидение», и её песни набрали более 9 миллиардов прослушиваний по всему миру. « Tattoo » возглавила радиочарты и чарты синглов в пяти странах, ещё больше укрепив её статус одной из самых самобытных и влиятельных исполнительниц современной поп-музыки. С альбомом WILDFIRE Лорин возвращается с бесстрашным, масштабным и глубоко человечным произведением.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478760907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Loreen
Альбом (сингл)
Wildfire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Where Do We Go From Here, Feels Like Heaven, Weapons, Is It Love, Can't Pull Me Down, Melt, Wildfire, Coming Close, Set Me Free, Tattoo, Lose That Light (ft 6lack ), Kiss the Sky, True Love
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
WILDFIRE — долгожданный новый студийный альбом Лорин релиз которого запланирован на 27 марта. Этот альбом, ставший её первой полноценной студийной работой почти за десятилетие, представляет собой мощное и проникновенное произведение, исследующее эмоции, восприятие и внутреннюю трансформацию. В нём можно увидеть весь спектр эмоций: от уязвимости и боли до свободы, любви и правды. В альбом вошли всемирно известный хит « Tattoo », а также полюбившаяся поклонникам песня « Is It Love » и потрясающий новый сингл « Feels Like Heaven », написанный в соавторстве с Сией. Вместе эти треки отражают уникальную способность Лорин сочетать искреннюю эмоциональную честность с кинематографическим попом, создавая музыку, которая одновременно глубоко личная и универсально понятная. Лорин — единственная женщина-исполнительница, дважды побеждавшая на конкурсе «Евровидение», и её песни набрали более 9 миллиардов прослушиваний по всему миру. « Tattoo » возглавила радиочарты и чарты синглов в пяти странах, ещё больше укрепив её статус одной из самых самобытных и влиятельных исполнительниц современной поп-музыки. С альбомом WILDFIRE Лорин возвращается с бесстрашным, масштабным и глубоко человечным произведением.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...