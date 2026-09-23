Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Loreen - Wildfire (Grey Marbled) (0602478760907) виниловая пластинка
WILDFIRE — долгожданный новый студийный альбом Лорин релиз которого запланирован на 27 марта. Этот альбом, ставший её первой полноценной студийной работой почти за десятилетие, представляет собой мощное и проникновенное произведение, исследующее эмоции, восприятие и внутреннюю трансформацию. В нём можно увидеть весь спектр эмоций: от уязвимости и боли до свободы, любви и правды. В альбом вошли всемирно известный хит « Tattoo », а также полюбившаяся поклонникам песня « Is It Love » и потрясающий новый сингл « Feels Like Heaven », написанный в соавторстве с Сией. Вместе эти треки отражают уникальную способность Лорин сочетать искреннюю эмоциональную честность с кинематографическим попом, создавая музыку, которая одновременно глубоко личная и универсально понятная. Лорин — единственная женщина-исполнительница, дважды побеждавшая на конкурсе «Евровидение», и её песни набрали более 9 миллиардов прослушиваний по всему миру. « Tattoo » возглавила радиочарты и чарты синглов в пяти странах, ещё больше укрепив её статус одной из самых самобытных и влиятельных исполнительниц современной поп-музыки. С альбомом WILDFIRE Лорин возвращается с бесстрашным, масштабным и глубоко человечным произведением.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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