OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка
«Каждая из этих песен — результат творческого импульса, отражающего сущность Пола в тот период его жизни». — Морган Невилл. Композиция "Man On The Run (Music from the Motion Picture Soundtrack)" взята из документального фильма студии Amazon MGM "Paul McCartney: Man On The Run", снятого лауреатом премии "Оскар" Морганом Невиллом. Этот сборник включает в себя малоизвестные композиции и любимые фанатами песни из карьеры Маккартни после распада "Битлз", прослеживая путь Пола Маккартни от распада самой популярной в мире группы до доказательства критикам и поклонникам того, что следовать по стопам всех великих звезд вполне возможно. Этот альбом впервые на виниле содержит множество важнейших записей из фильма, включая ранее не издававшиеся треки "Live and Let Die (Rockshow)", "Gotta Sing Gotta Dance" и "Arrow Through Me (Rough Mix)".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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