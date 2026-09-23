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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Walk The Line, Folsom Prison Blues, Cry! Cry! Cry!, There You Go, Next In Line, Home Of The Blues, Ballad of a Teenage Queen, Guess Things Happen That Way, It's Just About Time, Katy Too, I Got Stripes, The Ways of a Woman in Love, All Over Again, What Do I Care, Don't Take Your Guns to Town, Five Feet High And Rising, Frankie's Man, Johnny, Second Honeymoon, Oh Lonesome Me, Bonanza

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Walk The Line, Folsom Prison Blues, Cry! Cry! Cry!, There You Go, Next In Line, Home Of The Blues, Ballad of a Teenage Queen, Guess Things Happen That Way, It's Just About Time, Katy Too, I Got Stripes, The Ways of a Woman in Love, All Over Again, What Do I Care, Don't Take Your Guns to Town, Five Feet High And Rising, Frankie's Man, Johnny, Second Honeymoon, Oh Lonesome Me, Bonanza

Johnny Cash - This Is... (8719039007622) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.