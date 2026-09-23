Johnny Cash - This Is... (8719039007622) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
This Is...
Жанр
Кантри
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734644
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
This Is...
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Walk The Line, Folsom Prison Blues, Cry! Cry! Cry!, There You Go, Next In Line, Home Of The Blues, Ballad of a Teenage Queen, Guess Things Happen That Way, It's Just About Time, Katy Too, I Got Stripes, The Ways of a Woman in Love, All Over Again, What Do I Care, Don't Take Your Guns to Town, Five Feet High And Rising, Frankie's Man, Johnny, Second Honeymoon, Oh Lonesome Me, Bonanza
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Johnny Cash - This Is... (8719039007622) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Walk The Line, Folsom Prison Blues, Cry! Cry! Cry!, There You Go, Next In Line, Home Of The Blues, Ballad of a Teenage Queen, Guess Things Happen That Way, It's Just About Time, Katy Too, I Got Stripes, The Ways of a Woman in Love, All Over Again, What Do I Care, Don't Take Your Guns to Town, Five Feet High And Rising, Frankie's Man, Johnny, Second Honeymoon, Oh Lonesome Me, Bonanza
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
This Is...
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Walk The Line, Folsom Prison Blues, Cry! Cry! Cry!, There You Go, Next In Line, Home Of The Blues, Ballad of a Teenage Queen, Guess Things Happen That Way, It's Just About Time, Katy Too, I Got Stripes, The Ways of a Woman in Love, All Over Again, What Do I Care, Don't Take Your Guns to Town, Five Feet High And Rising, Frankie's Man, Johnny, Second Honeymoon, Oh Lonesome Me, Bonanza
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Walk The Line, Folsom Prison Blues, Cry! Cry! Cry!, There You Go, Next In Line, Home Of The Blues, Ballad of a Teenage Queen, Guess Things Happen That Way, It's Just About Time, Katy Too, I Got Stripes, The Ways of a Woman in Love, All Over Again, What Do I Care, Don't Take Your Guns to Town, Five Feet High And Rising, Frankie's Man, Johnny, Second Honeymoon, Oh Lonesome Me, Bonanza
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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