Jonny Greenwood - Bodysong (0634904078911) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jonny Greenwood
Альбом (сингл)
Bodysong
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734635
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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904078911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jonny Greenwood
Альбом (сингл)
Bodysong
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Moon Trills, Moon Mall, Trench, Iron Swallow, Clockwork Tin Soldiers, Convergence, Nudnik Headache, Pear Tree, Splitter, Bode Radio / Glass Light / Broken Hearts, 24 Hour Charleston, Milk Drops From Heaven, Tehellet
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jonny Greenwood - Bodysong (0634904078911) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Moon Trills, Moon Mall, Trench, Iron Swallow, Clockwork Tin Soldiers, Convergence, Nudnik Headache, Pear Tree, Splitter, Bode Radio / Glass Light / Broken Hearts, 24 Hour Charleston, Milk Drops From Heaven, Tehellet
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Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904078911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jonny Greenwood
Альбом (сингл)
Bodysong
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Moon Trills, Moon Mall, Trench, Iron Swallow, Clockwork Tin Soldiers, Convergence, Nudnik Headache, Pear Tree, Splitter, Bode Radio / Glass Light / Broken Hearts, 24 Hour Charleston, Milk Drops From Heaven, Tehellet
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Moon Trills, Moon Mall, Trench, Iron Swallow, Clockwork Tin Soldiers, Convergence, Nudnik Headache, Pear Tree, Splitter, Bode Radio / Glass Light / Broken Hearts, 24 Hour Charleston, Milk Drops From Heaven, Tehellet
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Jonny Greenwood - Bodysong (0634904078911) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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