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Deep Purple - Paris 1975 (Purple) (4029759169062) виниловая пластинка - стоимость товара 6120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.