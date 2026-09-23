Four Tet - New Energy (0666017319711) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Four Tet
Альбом (сингл)
New Energy
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733835
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Характеристики
Бренд
Text Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Text
Barcode
[0666017319711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Four Tet
Альбом (сингл)
New Energy
Жанр
House
Трек-лист
Alap, Two Thousand And Seventeen, LA Trance, Tremper, Lush, Scientists, Falls 2, You Are Loved, SW9 9SL, 10 Midi, Memories, Daughter, Gentle Soul, Planet
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Four Tet - New Energy (0666017319711) виниловая пластинка
New Energy - девятый студийный альбом британского электронного музыканта Kieran Hebden, выпущенный под его псевдонимом Four Tet 29 сентября 2017 года компанией Text Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Text Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Text
Barcode
[0666017319711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Four Tet
Альбом (сингл)
New Energy
Жанр
House
Трек-лист
Alap, Two Thousand And Seventeen, LA Trance, Tremper, Lush, Scientists, Falls 2, You Are Loved, SW9 9SL, 10 Midi, Memories, Daughter, Gentle Soul, Planet
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
New Energy - девятый студийный альбом британского электронного музыканта Kieran Hebden, выпущенный под его псевдонимом Four Tet 29 сентября 2017 года компанией Text Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Four Tet - New Energy (0666017319711) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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