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The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Spanish Donkey
Альбом (сингл)
Raoul
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) - фото 1
  • The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) - фото 2
  • The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733799
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Загружаем...
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The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Spanish Donkey
Альбом (сингл)
Raoul
Жанр
Jazz
Трек-лист
RAOUL, RAOUL (cont.), Behavioral Sink, Dragon Fly Jones
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) виниловая пластинка

Звучание электрогитары Джо Морриса с педалью дисторшн, установленной в режим "stun", и педалью вау-вау, полностью задействованной, сталкивается с монотонным, микротональным звучанием органа Джейми Сафта и громоподобной свободной игрой на ударных Майка Прайда создавая ошеломляющий вихрь на дебютном альбоме импровизационного трио The Spanish Donkey " RAOUL" на лейбле RareNoise. Этот альбом, являющийся продолжением XYX выпущенного в 2011 году на Northern Spy Records состоит из трех пульсирующих треков — брутального 32-минутного заглавного трека RAOUL 22-минутного Behavioral Sink и 16-минутной фортепианной композиции Dragon Fly Jones из Echoplex — которые демонстрируют замечательное коллективное мышление The Spanish Donkey, а также невероятную интуицию каждого из музыкантов в игре на своих инструментах. RAOUL – это невероятно катарсический, поразительно оригинальный и захватывающий альбом, превосходящий все, что вы когда-либо слышали (представьте себе смесь «Interstellar Space» Джона Колтрейна и «Metal Machine Music» Лу Рида ) . Он представляет собой настоящий адский манифест одного из самых грозных импровизационных трио современности.

Отзывы о товаре The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Spanish Donkey
Альбом (сингл)
Raoul
Жанр
Jazz
Трек-лист
RAOUL, RAOUL (cont.), Behavioral Sink, Dragon Fly Jones
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Звучание электрогитары Джо Морриса с педалью дисторшн, установленной в режим "stun", и педалью вау-вау, полностью задействованной, сталкивается с монотонным, микротональным звучанием органа Джейми Сафта и громоподобной свободной игрой на ударных Майка Прайда создавая ошеломляющий вихрь на дебютном альбоме импровизационного трио The Spanish Donkey " RAOUL" на лейбле RareNoise. Этот альбом, являющийся продолжением XYX выпущенного в 2011 году на Northern Spy Records состоит из трех пульсирующих треков — брутального 32-минутного заглавного трека RAOUL 22-минутного Behavioral Sink и 16-минутной фортепианной композиции Dragon Fly Jones из Echoplex — которые демонстрируют замечательное коллективное мышление The Spanish Donkey, а также невероятную интуицию каждого из музыкантов в игре на своих инструментах. RAOUL – это невероятно катарсический, поразительно оригинальный и захватывающий альбом, превосходящий все, что вы когда-либо слышали (представьте себе смесь «Interstellar Space» Джона Колтрейна и «Metal Machine Music» Лу Рида ) . Он представляет собой настоящий адский манифест одного из самых грозных импровизационных трио современности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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