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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Cried Out, I Wish I'd Never Loved You, Can I Get A Witness, Summer Is Over, Don't Say It Baby, Guess Who?, Live It Up, My Coloring Book, Nothing, Do Re Me (Forget About The Do And Think About Me), Don't You Know, I Just Don't Know What To Do With Myself

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Cried Out, I Wish I'd Never Loved You, Can I Get A Witness, Summer Is Over, Don't Say It Baby, Guess Who?, Live It Up, My Coloring Book, Nothing, Do Re Me (Forget About The Do And Think About Me), Don't You Know, I Just Don't Know What To Do With Myself

Dusty Springfield - Dusty (0646315700411) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.