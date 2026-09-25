Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Steelbound
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 733762
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629748111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Steelbound
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Burning Within, Here We Are, Steelbound, Twilight Cabaret, Last Goodbye, The Long Road, Blood of Heroes, Angel of Midnight, Riders of the Storm, Watch the Sky Fall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка
Финская хэви-/пауэр-метал группа Battle Beast анонсировала свой новый, седьмой по счёту альбом "Steelbound" Издание на цветном виниле С альбомом Steelbound группа Battle Beast открывает новую мощную главу, сочетая классический хэви-метал с хард-роком в стиле 80-х. От взрывного заглавного трека до эмоционального Last Goodbye этот альбом дарит 38 минут чистого огня, свободы и радостного бунтарства.
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629748111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Battle Beast
Альбом (сингл)
Steelbound
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Burning Within, Here We Are, Steelbound, Twilight Cabaret, Last Goodbye, The Long Road, Blood of Heroes, Angel of Midnight, Riders of the Storm, Watch the Sky Fall
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Финская хэви-/пауэр-метал группа Battle Beast анонсировала свой новый, седьмой по счёту альбом "Steelbound" Издание на цветном виниле С альбомом Steelbound группа Battle Beast открывает новую мощную главу, сочетая классический хэви-метал с хард-роком в стиле 80-х. От взрывного заглавного трека до эмоционального Last Goodbye этот альбом дарит 38 минут чистого огня, свободы и радостного бунтарства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Battle Beast - Steelbound (coloured) (4065629748111) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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