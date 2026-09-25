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Epica - The Holographic Principle (coloured) (0727361381936) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Epica - The Holographic Principle (coloured) (0727361381936) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
The Holographic Principle
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Epica - The Holographic Principle (coloured) (0727361381936) - фото 1
  • Epica - The Holographic Principle (coloured) (0727361381936) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733753
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Epica - The Holographic Principle (coloured) (0727361381936) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361381936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
The Holographic Principle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Eidola, Edge of the Blade, A Phantasmic Parade, Universal Death Squad, Divide and Conquer, Beyond the Matrix, Once Upon a Nightmare, The Cosmic Algorithm, Ascension - Dream State Armageddon, Dancing in a Hurricane, Tear Down Your Walls, The Holographic Principle - A Profound Understanding of Reality
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Epica - The Holographic Principle (coloured) (0727361381936) виниловая пластинка

The Holographic Principle — седьмой студийный альбом голландской симфоник-метал-группы Epica, выпущенный первоначально в 2016 году Издание на цветном виниле Это концептуальный альбом, исследующий будущее, на которое влияет виртуальная реальность, — время, в котором виртуальный и реальный миры больше не могут быть разделены. Epica исследует эту концептуальную конструкцию в 12 песнях альбома «The Holographic Principle», записанных в 2016 году совместно с Йостом ван дер Бруком на студии Sand Lane Studios в Рийене. И в нем Симона Симонс (вокал), Марк Янсен (гитара, вокал, гроулинг), Айзек Делахайе (гитара), Роб ван дер Лу (бас), Коэн Янссен (клавишные) и Ариен ван Везенбек (ударные) в очередной раз демонстрируют свою любовь к деталям. Сложные песенные структуры, жесткие риффы, мощные мелодии и тщательно продуманные партии живого оркестра и хора — всему есть свое место на «The Holographic Principle».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Epica - The Holographic Principle (coloured) (0727361381936) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361381936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
The Holographic Principle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Eidola, Edge of the Blade, A Phantasmic Parade, Universal Death Squad, Divide and Conquer, Beyond the Matrix, Once Upon a Nightmare, The Cosmic Algorithm, Ascension - Dream State Armageddon, Dancing in a Hurricane, Tear Down Your Walls, The Holographic Principle - A Profound Understanding of Reality
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Holographic Principle — седьмой студийный альбом голландской симфоник-метал-группы Epica, выпущенный первоначально в 2016 году Издание на цветном виниле Это концептуальный альбом, исследующий будущее, на которое влияет виртуальная реальность, — время, в котором виртуальный и реальный миры больше не могут быть разделены. Epica исследует эту концептуальную конструкцию в 12 песнях альбома «The Holographic Principle», записанных в 2016 году совместно с Йостом ван дер Бруком на студии Sand Lane Studios в Рийене. И в нем Симона Симонс (вокал), Марк Янсен (гитара, вокал, гроулинг), Айзек Делахайе (гитара), Роб ван дер Лу (бас), Коэн Янссен (клавишные) и Ариен ван Везенбек (ударные) в очередной раз демонстрируют свою любовь к деталям. Сложные песенные структуры, жесткие риффы, мощные мелодии и тщательно продуманные партии живого оркестра и хора — всему есть свое место на «The Holographic Principle».


Теги товара: Цветной винил
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Доставка
Отзывы


Epica - The Holographic Principle (coloured) (0727361381936) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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