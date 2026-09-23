Sabaton - Carolus Rex (coloured) (4065629643010) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Carolus Rex
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733752
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629643010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Carolus Rex
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dominium Maris Baltici, Lejonet Fr?n Norden, Gott Mit Uns, En Livstid I Krig, 1648, Karolinens B?n, Carolus Rex, Ett Slag F?rgat R?tt, Poltava, Konungens Likf?rd, Ruina Imperii
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sabaton - Carolus Rex (coloured) (4065629643010) виниловая пластинка
Carolus Rex — шестой студийный альбом шведской пауэр-метал группы Sabaton, выпущенный в 2012 году Лимитированное переиздание в шведской версии в национальных цветах. Это концептуальный альбом, основанный на взлете и падении Шведской империи, название которому дал монарх Карл XII. Он был выпущен как с английским, так и со шведским вокалом. Альбом получил признание критиков и коммерческий успех, получив золотой сертификат в Польше и четырехкратный платиновый статус в Швеции. В 2019 году Metal Hammer поставил его на 20-е место среди лучших пауэр-метал-альбомов всех времен.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629643010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Carolus Rex
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dominium Maris Baltici, Lejonet Fr?n Norden, Gott Mit Uns, En Livstid I Krig, 1648, Karolinens B?n, Carolus Rex, Ett Slag F?rgat R?tt, Poltava, Konungens Likf?rd, Ruina Imperii
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Carolus Rex — шестой студийный альбом шведской пауэр-метал группы Sabaton, выпущенный в 2012 году Лимитированное переиздание в шведской версии в национальных цветах. Это концептуальный альбом, основанный на взлете и падении Шведской империи, название которому дал монарх Карл XII. Он был выпущен как с английским, так и со шведским вокалом. Альбом получил признание критиков и коммерческий успех, получив золотой сертификат в Польше и четырехкратный платиновый статус в Швеции. В 2019 году Metal Hammer поставил его на 20-е место среди лучших пауэр-метал-альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Sabaton - Carolus Rex (coloured) (4065629643010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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