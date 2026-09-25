Titanic - Hagen (5061041821172) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Titanic - Hagen (5061041821172) виниловая пластинка
Hagen — второй альбом проекта Titanic из Мехико, созданного виолончелисткой и певицей Мабе Фратти и мультиинструменталистом Эктором Тостой. Выпущен в 2025 году Лимитированное издание на виниле С альбомом Hagen и своим предыдущим релизом Vidrio (2023) дуэт создает узнаваемый стиль в современной альтернативной поп-музыке. Никто больше не звучит так, как они. Оба альбома отличаются искренностью и простыми, привлекательными мелодиями, которые контрастируют со стремлением к драматизму, эффектной оркестровкой и ощущением потусторонней тайны. Hagen — более амбициозный, а порой и более мистический проект. Альбом танцует, переплетая различные вдохновения середины и конца восьмидесятых, пышные и масштабные фрагменты меланхолии и головокружительных контрастов. На альбоме «Hagen» певица и виолончелистка Мабе Фратти в очередной раз демонстрирует свой блестящий талант обращаться к слушателю напрямую. Никогда не возникает подозрения, что она играет на публику, и прямолинейность многих текстов этого не допускает. Параллельно с этим, Фратти обладает почти магической способностью наполнять мелодии Гектора Тосты, а также свои и Тосты тексты, смыслом и глубиной, которые кажутся неземными. Тоста признался, что «было довольно необычно услышать, как Мабе выводит интерпретации на совершенно другой уровень». В записи альбома приняли участие Мабе Фратти (виолончель, вокал и бэк-вокал), I. la Cat?lica (гитара, клавишные, подготовленное фортепиано, бас и бэк-вокал), Эли Кеслер (ударные) и Даниэль Лопатин и Нейт Салон (синтезаторы в композиции « P?jaro de Fuego»).
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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