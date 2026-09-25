Howard Thomas - Skin Breaker (4601620109508) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Howard Thomas
Альбом (сингл)
Skin Breaker
Жанр
Techno
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 733714
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6 520 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Howard Thomas
Альбом (сингл)
Skin Breaker
Жанр
Techno
Трек-лист
Skin Breaker, Fossils, Intrusion, Melt, Needlelike, Remote Viewer, Tie Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Howard Thomas - Skin Breaker (4601620109508) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Skin Breaker, Fossils, Intrusion, Melt, Needlelike, Remote Viewer, Tie Up
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Howard Thomas
Альбом (сингл)
Skin Breaker
Жанр
Techno
Трек-лист
Skin Breaker, Fossils, Intrusion, Melt, Needlelike, Remote Viewer, Tie Up
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Skin Breaker, Fossils, Intrusion, Melt, Needlelike, Remote Viewer, Tie Up
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Howard Thomas - Skin Breaker (4601620109508) виниловая пластинка - стоимость товара 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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