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Gabor Szabo - Spellbinder (Analogue) (0602478984860) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gabor Szabo - Spellbinder (Analogue) (0602478984860) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gabor Szabo
Альбом (сингл)
Spellbinder
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gabor Szabo - Spellbinder (Analogue) (0602478984860) - фото 1
  • Gabor Szabo - Spellbinder (Analogue) (0602478984860) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733691
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gabor Szabo - Spellbinder (Analogue) (0602478984860) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478984860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gabor Szabo
Альбом (сингл)
Spellbinder
Жанр
Jazz
Трек-лист
Spellbinder, Witchcraft, It Was A Very Good Year, Gypsy Queen, Bang Bang (My Baby Shot Me Down), Cheetah, My Foolish Heart, Yearning, Autumn Leaves, Speak To Me Of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gabor Szabo - Spellbinder (Analogue) (0602478984860) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spellbinder, Witchcraft, It Was A Very Good Year, Gypsy Queen, Bang Bang (My Baby Shot Me Down), Cheetah, My Foolish Heart, Yearning, Autumn Leaves, Speak To Me Of Love

Отзывы о товаре Gabor Szabo - Spellbinder (Analogue) (0602478984860) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478984860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gabor Szabo
Альбом (сингл)
Spellbinder
Жанр
Jazz
Трек-лист
Spellbinder, Witchcraft, It Was A Very Good Year, Gypsy Queen, Bang Bang (My Baby Shot Me Down), Cheetah, My Foolish Heart, Yearning, Autumn Leaves, Speak To Me Of Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spellbinder, Witchcraft, It Was A Very Good Year, Gypsy Queen, Bang Bang (My Baby Shot Me Down), Cheetah, My Foolish Heart, Yearning, Autumn Leaves, Speak To Me Of Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gabor Szabo - Spellbinder (Analogue) (0602478984860) виниловая пластинка – стоимость товара 4430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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