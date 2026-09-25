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Tesseract - Radar (Half Speed) (coloured) (0802644827919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tesseract - Radar (Half Speed) (coloured) (0802644827919) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tesseract
Альбом (сингл)
Radar
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tesseract - Radar (Half Speed) (coloured) (0802644827919) - фото 1
  • Tesseract - Radar (Half Speed) (coloured) (0802644827919) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733517
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Tesseract - Radar (Half Speed) (coloured) (0802644827919) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644827919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tesseract
Альбом (сингл)
Radar
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Natural Disaster, Echoes, Nocturne, Tourniquet, Concealing Fate Part One : Acceptance, The Grey, Legion, Tender, King, Juno, Sacrifice, War of Being
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tesseract - Radar (Half Speed) (coloured) (0802644827919) виниловая пластинка

«Radar O.S.T.» — это звуковой аналог концертного фильма «Radar», запечатлевшего ключевое выступление TesseracT на фестивале «Radar» 2024 года в Манчестере, Англия. Если фильм передаёт всю атмосферу выступления, то это издание саундтрека передаёт невероятную энергию той ночи в её чистейшей форме: в звуке. Этот уникальный релиз запечатлел группу на пике её карьеры, выступающую перед полностью заполненным залом и представляющую собой не столько шоу, сколько обряд посвящения. С самого начала выступление TesseracT с альбомом «Radar» в 2024 году было направлено на расширение границ — на то, чтобы показать, каким может быть шоу TesseracT. По их собственным словам: «Примерно 90 минут на сцене предшествовали два года переговоров. Безумно креативные дискуссии об идеях и всё более абсурдный уровень амбиций как со стороны Джо с «Radar», так и со стороны Моса с TesseracT. Смена площадок, изменения в расписании, гастроли в поддержку альбома — ничто из этого не замедлило темп, как только дело пошло». Выступление дополнительно усиливается благодаря группе Chor Noir во главе с неукротимой Кэт Марш, которая внесла решающий вклад в вокальное исполнение знакового альбома "War Of Being" 2023 года. Сет-лист "Radar OST" представляет собой захватывающее путешествие по таким знаковым для карьеры хитам, как "War Of Being", "Legion", "Nocturne" и "Natural Disaster".



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Tesseract - Radar (Half Speed) (coloured) (0802644827919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644827919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tesseract
Альбом (сингл)
Radar
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Natural Disaster, Echoes, Nocturne, Tourniquet, Concealing Fate Part One : Acceptance, The Grey, Legion, Tender, King, Juno, Sacrifice, War of Being
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Radar O.S.T.» — это звуковой аналог концертного фильма «Radar», запечатлевшего ключевое выступление TesseracT на фестивале «Radar» 2024 года в Манчестере, Англия. Если фильм передаёт всю атмосферу выступления, то это издание саундтрека передаёт невероятную энергию той ночи в её чистейшей форме: в звуке. Этот уникальный релиз запечатлел группу на пике её карьеры, выступающую перед полностью заполненным залом и представляющую собой не столько шоу, сколько обряд посвящения. С самого начала выступление TesseracT с альбомом «Radar» в 2024 году было направлено на расширение границ — на то, чтобы показать, каким может быть шоу TesseracT. По их собственным словам: «Примерно 90 минут на сцене предшествовали два года переговоров. Безумно креативные дискуссии об идеях и всё более абсурдный уровень амбиций как со стороны Джо с «Radar», так и со стороны Моса с TesseracT. Смена площадок, изменения в расписании, гастроли в поддержку альбома — ничто из этого не замедлило темп, как только дело пошло». Выступление дополнительно усиливается благодаря группе Chor Noir во главе с неукротимой Кэт Марш, которая внесла решающий вклад в вокальное исполнение знакового альбома "War Of Being" 2023 года. Сет-лист "Radar OST" представляет собой захватывающее путешествие по таким знаковым для карьеры хитам, как "War Of Being", "Legion", "Nocturne" и "Natural Disaster".


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
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Отзывы


Tesseract - Radar (Half Speed) (coloured) (0802644827919) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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