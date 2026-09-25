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The McCrary - Emerge (0195081489599) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The McCrary - Emerge (0195081489599) виниловая пластинка

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The McCrary - Emerge (0195081489599) - фото 1
The McCrary - Emerge (0195081489599) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The McCrary
Альбом (сингл)
Emerge
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The McCrary - Emerge (0195081489599) - фото 1
  • The McCrary - Emerge (0195081489599) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733483
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The McCrary - Emerge (0195081489599) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fred Werner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fred Werner
Barcode
[0195081489599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The McCrary
Альбом (сингл)
Emerge
Жанр
Funk
Трек-лист
Emerge, Kung Fu, If It's Difficult, Matter of Time, People Run On Love, Be a Father To Your Son, Distance, Ain't No Problem Baby, To Be Understood, Even If the World, You've Got a Friend
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The McCrary - Emerge (0195081489599) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Emerge, Kung Fu, If It's Difficult, Matter of Time, People Run On Love, Be a Father To Your Son, Distance, Ain't No Problem Baby, To Be Understood, Even If the World, You've Got a Friend

Отзывы о товаре The McCrary - Emerge (0195081489599) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fred Werner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fred Werner
Barcode
[0195081489599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The McCrary
Альбом (сингл)
Emerge
Жанр
Funk
Трек-лист
Emerge, Kung Fu, If It's Difficult, Matter of Time, People Run On Love, Be a Father To Your Son, Distance, Ain't No Problem Baby, To Be Understood, Even If the World, You've Got a Friend
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Emerge, Kung Fu, If It's Difficult, Matter of Time, People Run On Love, Be a Father To Your Son, Distance, Ain't No Problem Baby, To Be Understood, Even If the World, You've Got a Friend
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The McCrary - Emerge (0195081489599) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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