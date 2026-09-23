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John Mayall - Stories (4029759152347) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Mayall - Stories (4029759152347) виниловая пластинка

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John Mayall - Stories (4029759152347) - фото 1
John Mayall - Stories (4029759152347) - фото 2
John Mayall - Stories (4029759152347) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Stories
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Mayall - Stories (4029759152347) - фото 1
  • John Mayall - Stories (4029759152347) - фото 2
  • John Mayall - Stories (4029759152347) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733459
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759152347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Stories
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
SouthStory, Dirty Water, Feels Just Like Home, Kids Got The Blues, The Witching Hour, Oh, Leadbelly, Demons In The Night, Pride And Faith, Kokomo, Romance Classified, I Wished I Had, Pieces And Parts, I Thought I Heard The Devil, The Mists Of Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered For Vinyl
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Mayall - Stories (4029759152347) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир удивительной блюзовой музыки с виниловой пластинкой John Mayall / Stories. Этот двойной альбом от легендарного музыканта Джона Мэйолла представляет собой настоящее сокровище для ценителей качественной музыки. "Stories" - это коллекция удивительных музыкальных историй, рассказываемых через блюзовые мотивы и мастерское исполнение. Джон Мэйолл привносит свое уникальное видение и талант в каждую ноту, заставляя вас окунуться в атмосферу живого выступления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку John Mayall / Stories и ощутить всю неповторимую энергию и душевность этого музыкального шедевра. Этот альбом станет прекрасным дополнением к вашей коллекции виниловых записей и подарит вам незабываемые впечатления от прослушивания.

Отзывы о товаре John Mayall - Stories (4029759152347) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759152347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Stories
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
SouthStory, Dirty Water, Feels Just Like Home, Kids Got The Blues, The Witching Hour, Oh, Leadbelly, Demons In The Night, Pride And Faith, Kokomo, Romance Classified, I Wished I Had, Pieces And Parts, I Thought I Heard The Devil, The Mists Of Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered For Vinyl
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в мир удивительной блюзовой музыки с виниловой пластинкой John Mayall / Stories. Этот двойной альбом от легендарного музыканта Джона Мэйолла представляет собой настоящее сокровище для ценителей качественной музыки. "Stories" - это коллекция удивительных музыкальных историй, рассказываемых через блюзовые мотивы и мастерское исполнение. Джон Мэйолл привносит свое уникальное видение и талант в каждую ноту, заставляя вас окунуться в атмосферу живого выступления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку John Mayall / Stories и ощутить всю неповторимую энергию и душевность этого музыкального шедевра. Этот альбом станет прекрасным дополнением к вашей коллекции виниловых записей и подарит вам незабываемые впечатления от прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Mayall - Stories (4029759152347) виниловая пластинка – стоимость товара 3650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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