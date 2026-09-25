Lil Wayne - Tha Carter II (0602478353031) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Tha Carter II
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733334
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Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602478353031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Tha Carter II
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Tha Mobb, Fly In, Money On My Mind, Fireman, Mo Fire, On Tha Block #1, Best Rapper Alive, Lock & Load, Oh No, Grown Man, On Tha Block #2, Hit 'Em Up, Carter II, Hustler Musik, Receipt, Shooter, Weezy Baby, On Tha Block #3, I'm A DBoy, Feel Me, Get Over, Fly Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lil Wayne - Tha Carter II (0602478353031) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tha Mobb, Fly In, Money On My Mind, Fireman, Mo Fire, On Tha Block #1, Best Rapper Alive, Lock & Load, Oh No, Grown Man, On Tha Block #2, Hit 'Em Up, Carter II, Hustler Musik, Receipt, Shooter, Weezy Baby, On Tha Block #3, I'm A DBoy, Feel Me, Get Over, Fly Out
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602478353031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Tha Carter II
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Tha Mobb, Fly In, Money On My Mind, Fireman, Mo Fire, On Tha Block #1, Best Rapper Alive, Lock & Load, Oh No, Grown Man, On Tha Block #2, Hit 'Em Up, Carter II, Hustler Musik, Receipt, Shooter, Weezy Baby, On Tha Block #3, I'm A DBoy, Feel Me, Get Over, Fly Out
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tha Mobb, Fly In, Money On My Mind, Fireman, Mo Fire, On Tha Block #1, Best Rapper Alive, Lock & Load, Oh No, Grown Man, On Tha Block #2, Hit 'Em Up, Carter II, Hustler Musik, Receipt, Shooter, Weezy Baby, On Tha Block #3, I'm A DBoy, Feel Me, Get Over, Fly Out
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