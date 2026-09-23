M.I.A. - Matangi (0602537603220) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара M.I.A. - Matangi (0602537603220) виниловая пластинка
Matangi — четвёртый студийный альбом британской певицы тамильского происхождения M.I.A., выпущенный первоначально в 2013 году на её собственном лейбле N.E.E.T. Издание на виниле. MIA считается одной из самых интересных и противоречивых артисток нашего времени, известной своим смелым сочетанием хип-хопа, дэнсхолла, грайма и электроники. MIA зажигает с Matangi — смелым сочетанием мировых битов, яростных рифм и энергичного продакшена. Этот альбом включает в себя такие хиты, как "Bad Girls", "Bring the Noize" и "YALA", а также выдающуюся коллаборацию с The Weeknd в треке "Exodus". Выпущенный на двойном виниле для полного звукового воздействия, это дикое, смешивающее жанры путешествие, которое вы не скоро забудете.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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