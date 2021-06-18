Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SINGLES COLLECTION
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 388353
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 720 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SINATRA, FRANK
Коллекция SINATRA, FRANK
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитFrank Sinatra - Nice 'N' Easy (5060397601643) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитFrank Sinatra - The Great American Songbook (5060403742285) вини...
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитFrank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (506040374...
Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SINGLES COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Young At Heart, Sentimental Journey, (How Little It Matters) How Little We Know, Talk To Me, So Long, My Love, Don't Worry About Me, Learnin' The Blues, Three Coins In The Fountain, Hey! Jealous Lover, Time After Time, Same Old Saturday Night, You're Sensational, I'm Walking Behind You, Five Hundred Guys, South Of The Border, River, Stay 'Way From My Door, Witchcraft, All The Way, Mind If I Make Love To You, Can I Steal A Little Love?, It's Nice To Go Trav'ling, Love And Marriage, Brazil, Nice '
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Young At Heart
|2:48
|A2
|Sentimental Journey
|3:22
|A3
|(How Little It Matters) How Little We Know
|2:37
|A4
|Talk To Me
|2:59
|A5
|So Long, My Love
|2:41
|A6
|Don't Worry About Me
|3:04
|A7
|Learnin' The Blues
|2:58
|B1
|Three Coins In The Fountain
|3:00
|B2
|Hey! Jealous Lover
|2:18
|B3
|Time After Time
|3:25
|B4
|Same Old Saturday Night
|2:28
|B5
|You're Sensational
|2:15
|B6
|I'm Walking Behind You
|2:56
|B7
|Five Hundred Guys
|2:47
|C1
|South Of The Border
|2:48
|C2
|River, Stay 'Way From My Door
|2:38
|C3
|Witchcraft
|2:49
|C4
|All The Way
|2:52
|C5
|Mind If I Make Love To You
|2:21
|C6
|Can I Steal A Little Love?
|2:31
|C7
|It's Nice To Go Trav'ling
|3:49
|D1
|Love And Marriage
|2:35
|D2
|Brazil
|2:51
|D3
|Nice 'N' Easy
|2:42
|D4
|You're Cheatin' Yourself (If You're Cheatin' On Me)
|2:32
|D5
|Who Wants To Be A Millionaire
|2:03
|D6
|You'll Get Yours
|2:26
|D7
|High Hopes
|2:40
|E1
|(Love Is) The Tender Trap
|2:57
|E2
|From Here To Eternity
|2:54
|E3
|French Foreign Legion
|1:59
|E4
|Wait For Me (Johnny Concho Theme)
|2:48
|E5
|Ol' MacDonald
|2:36
|E6
|American Beauty Rose
|2:20
|E7
|Well, Did You Evah?
|2:54
|F1
|Chicago (That Toddlin' Town)
|2:11
|F2
|Flowers Mean Forgiveness
|3:05
|F3
|You, My Love
|2:52
|F4
|Lean Baby
|2:30
|F5
|Five Minutes More
|2:32
|F6
|Not As A Stranger
|2:43
|F7
|Mr. Success
|2:39
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитSepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в Сплит0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитRush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб. 6 188 руб.1368 руб. в Сплит2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитThe Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (06025670983...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитAndrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитHerbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (06025084706...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитImagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитGuns N' Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитElton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SINGLES COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Young At Heart, Sentimental Journey, (How Little It Matters) How Little We Know, Talk To Me, So Long, My Love, Don't Worry About Me, Learnin' The Blues, Three Coins In The Fountain, Hey! Jealous Lover, Time After Time, Same Old Saturday Night, You're Sensational, I'm Walking Behind You, Five Hundred Guys, South Of The Border, River, Stay 'Way From My Door, Witchcraft, All The Way, Mind If I Make Love To You, Can I Steal A Little Love?, It's Nice To Go Trav'ling, Love And Marriage, Brazil, Nice '
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Young At Heart
|2:48
|A2
|Sentimental Journey
|3:22
|A3
|(How Little It Matters) How Little We Know
|2:37
|A4
|Talk To Me
|2:59
|A5
|So Long, My Love
|2:41
|A6
|Don't Worry About Me
|3:04
|A7
|Learnin' The Blues
|2:58
|B1
|Three Coins In The Fountain
|3:00
|B2
|Hey! Jealous Lover
|2:18
|B3
|Time After Time
|3:25
|B4
|Same Old Saturday Night
|2:28
|B5
|You're Sensational
|2:15
|B6
|I'm Walking Behind You
|2:56
|B7
|Five Hundred Guys
|2:47
|C1
|South Of The Border
|2:48
|C2
|River, Stay 'Way From My Door
|2:38
|C3
|Witchcraft
|2:49
|C4
|All The Way
|2:52
|C5
|Mind If I Make Love To You
|2:21
|C6
|Can I Steal A Little Love?
|2:31
|C7
|It's Nice To Go Trav'ling
|3:49
|D1
|Love And Marriage
|2:35
|D2
|Brazil
|2:51
|D3
|Nice 'N' Easy
|2:42
|D4
|You're Cheatin' Yourself (If You're Cheatin' On Me)
|2:32
|D5
|Who Wants To Be A Millionaire
|2:03
|D6
|You'll Get Yours
|2:26
|D7
|High Hopes
|2:40
|E1
|(Love Is) The Tender Trap
|2:57
|E2
|From Here To Eternity
|2:54
|E3
|French Foreign Legion
|1:59
|E4
|Wait For Me (Johnny Concho Theme)
|2:48
|E5
|Ol' MacDonald
|2:36
|E6
|American Beauty Rose
|2:20
|E7
|Well, Did You Evah?
|2:54
|F1
|Chicago (That Toddlin' Town)
|2:11
|F2
|Flowers Mean Forgiveness
|3:05
|F3
|You, My Love
|2:52
|F4
|Lean Baby
|2:30
|F5
|Five Minutes More
|2:32
|F6
|Not As A Stranger
|2:43
|F7
|Mr. Success
|2:39
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
На лицевой стороне альбома, состоящего из трех пластинок, большая фотография исполнителя, а на тыльной трек - лист. Отличный звук, белый винил, европейское издание. Цена ниже, чем в других магазинах.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Все композиции в медленном темпе, и с оркестровым сопровождением, музыка тридцатых годов, как мне кажется, но я не претендую на объективность. Всем любителям этого стиля, рекомендую этот товар.
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - стоимость товара 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка
Достоинства:
На лицевой стороне альбома, состоящего из трех пластинок, большая фотография исполнителя, а на тыльной трек - лист. Отличный звук, белый винил, европейское издание. Цена ниже, чем в других магазинах.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Все композиции в медленном темпе, и с оркестровым сопровождением, музыка тридцатых годов, как мне кажется, но я не претендую на объективность. Всем любителям этого стиля, рекомендую этот товар.