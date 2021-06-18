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Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 3
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 4
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 5
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 6
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 7
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 8
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 9
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 10
Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SINGLES COLLECTION
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 7
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 8
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 9
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 10
  • Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388353
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SINATRA, FRANK
filter_none Товар входит в коллекцию SINATRA, FRANK

Коллекция SINATRA, FRANK


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SINGLES COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Young At Heart, Sentimental Journey, (How Little It Matters) How Little We Know, Talk To Me, So Long, My Love, Don't Worry About Me, Learnin' The Blues, Three Coins In The Fountain, Hey! Jealous Lover, Time After Time, Same Old Saturday Night, You're Sensational, I'm Walking Behind You, Five Hundred Guys, South Of The Border, River, Stay 'Way From My Door, Witchcraft, All The Way, Mind If I Make Love To You, Can I Steal A Little Love?, It's Nice To Go Trav'ling, Love And Marriage, Brazil, Nice '
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка

Track List

A1Young At Heart2:48
A2Sentimental Journey3:22
A3(How Little It Matters) How Little We Know2:37
A4Talk To Me2:59
A5So Long, My Love2:41
A6Don't Worry About Me3:04
A7Learnin' The Blues2:58
B1Three Coins In The Fountain3:00
B2Hey! Jealous Lover2:18
B3Time After Time3:25
B4Same Old Saturday Night2:28
B5You're Sensational2:15
B6I'm Walking Behind You2:56
B7Five Hundred Guys2:47
C1South Of The Border2:48
C2River, Stay 'Way From My Door2:38
C3Witchcraft2:49
C4All The Way2:52
C5Mind If I Make Love To You2:21
C6Can I Steal A Little Love?2:31
C7It's Nice To Go Trav'ling3:49
D1Love And Marriage2:35
D2Brazil2:51
D3Nice 'N' Easy2:42
D4You're Cheatin' Yourself (If You're Cheatin' On Me)2:32
D5Who Wants To Be A Millionaire2:03
D6You'll Get Yours2:26
D7High Hopes2:40
E1(Love Is) The Tender Trap2:57
E2From Here To Eternity2:54
E3French Foreign Legion1:59
E4Wait For Me (Johnny Concho Theme)2:48
E5Ol' MacDonald2:36
E6American Beauty Rose2:20
E7Well, Did You Evah?2:54
F1Chicago (That Toddlin' Town)2:11
F2Flowers Mean Forgiveness3:05
F3You, My Love2:52
F4Lean Baby2:30
F5Five Minutes More2:32
F6Not As A Stranger2:43
F7Mr. Success2:39



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка

18.06.2021
александр

Достоинства:
На лицевой стороне альбома, состоящего из трех пластинок, большая фотография исполнителя, а на тыльной трек - лист. Отличный звук, белый винил, европейское издание. Цена ниже, чем в других магазинах.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Все композиции в медленном темпе, и с оркестровым сопровождением, музыка тридцатых годов, как мне кажется, но я не претендую на объективность. Всем любителям этого стиля, рекомендую этот товар.



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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SINGLES COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Young At Heart, Sentimental Journey, (How Little It Matters) How Little We Know, Talk To Me, So Long, My Love, Don't Worry About Me, Learnin' The Blues, Three Coins In The Fountain, Hey! Jealous Lover, Time After Time, Same Old Saturday Night, You're Sensational, I'm Walking Behind You, Five Hundred Guys, South Of The Border, River, Stay 'Way From My Door, Witchcraft, All The Way, Mind If I Make Love To You, Can I Steal A Little Love?, It's Nice To Go Trav'ling, Love And Marriage, Brazil, Nice '
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Young At Heart2:48
A2Sentimental Journey3:22
A3(How Little It Matters) How Little We Know2:37
A4Talk To Me2:59
A5So Long, My Love2:41
A6Don't Worry About Me3:04
A7Learnin' The Blues2:58
B1Three Coins In The Fountain3:00
B2Hey! Jealous Lover2:18
B3Time After Time3:25
B4Same Old Saturday Night2:28
B5You're Sensational2:15
B6I'm Walking Behind You2:56
B7Five Hundred Guys2:47
C1South Of The Border2:48
C2River, Stay 'Way From My Door2:38
C3Witchcraft2:49
C4All The Way2:52
C5Mind If I Make Love To You2:21
C6Can I Steal A Little Love?2:31
C7It's Nice To Go Trav'ling3:49
D1Love And Marriage2:35
D2Brazil2:51
D3Nice 'N' Easy2:42
D4You're Cheatin' Yourself (If You're Cheatin' On Me)2:32
D5Who Wants To Be A Millionaire2:03
D6You'll Get Yours2:26
D7High Hopes2:40
E1(Love Is) The Tender Trap2:57
E2From Here To Eternity2:54
E3French Foreign Legion1:59
E4Wait For Me (Johnny Concho Theme)2:48
E5Ol' MacDonald2:36
E6American Beauty Rose2:20
E7Well, Did You Evah?2:54
F1Chicago (That Toddlin' Town)2:11
F2Flowers Mean Forgiveness3:05
F3You, My Love2:52
F4Lean Baby2:30
F5Five Minutes More2:32
F6Not As A Stranger2:43
F7Mr. Success2:39


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.06.2021
александр

Достоинства:
На лицевой стороне альбома, состоящего из трех пластинок, большая фотография исполнителя, а на тыльной трек - лист. Отличный звук, белый винил, европейское издание. Цена ниже, чем в других магазинах.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Все композиции в медленном темпе, и с оркестровым сопровождением, музыка тридцатых годов, как мне кажется, но я не претендую на объективность. Всем любителям этого стиля, рекомендую этот товар.


Frank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742391) виниловая пластинка - стоимость товара 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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