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John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка

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John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 1
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 2
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 3
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 4
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 5
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 6
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 7
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 8
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 9
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 10
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 11
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 12
John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Sometime In New York City
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 4
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 5
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 6
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 7
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 8
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 9
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 10
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 11
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 12
  • John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402476
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Lennon, John
filter_none Товар входит в коллекцию Lennon, John

Коллекция Lennon, John


Характеристики

Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0600753570968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Sometime In New York City
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Woman Is The Nigger Of The World, Sisters O Sisters, Attica State, Born In A Prison, New York City, Sunday Bloody Sunday, The Luck Of The Irish, John Sinclair, Angela, We're All Water, Cold Turkey, Don't Worry Kyoko, Well (Baby, Please Don't Go), Jamrag, Scumbag, Au
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка

Track List

Sometime In New York City

A1John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Woman Is The Nigger Of The World
A2John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Sisters O Sisters
A3John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Attica State
A4John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Born In A Prison
A5John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – New York City
B1John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Sunday Bloody Sunday
B2John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – The Luck Of The Irish
B3John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – John Sinclair
B4John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Angela
B5John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – We're All Water

Live Jam

C1John & Yoko, Plastic Ono Band – Cold Turkey7:43
C2John & Yoko, Plastic Ono Band – Don't Worry Kyoko17:20
D1John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Well (Baby, Please Don't Go)4:50
D2John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Jamrag1:50
D3John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Scumbag13:10
D4John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – A?3:25

Отзывы о товаре John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0600753570968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Sometime In New York City
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Woman Is The Nigger Of The World, Sisters O Sisters, Attica State, Born In A Prison, New York City, Sunday Bloody Sunday, The Luck Of The Irish, John Sinclair, Angela, We're All Water, Cold Turkey, Don't Worry Kyoko, Well (Baby, Please Don't Go), Jamrag, Scumbag, Au
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

Sometime In New York City

A1John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Woman Is The Nigger Of The World
A2John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Sisters O Sisters
A3John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Attica State
A4John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Born In A Prison
A5John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – New York City
B1John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Sunday Bloody Sunday
B2John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – The Luck Of The Irish
B3John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – John Sinclair
B4John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Angela
B5John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – We're All Water

Live Jam

C1John & Yoko, Plastic Ono Band – Cold Turkey7:43
C2John & Yoko, Plastic Ono Band – Don't Worry Kyoko17:20
D1John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Well (Baby, Please Don't Go)4:50
D2John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Jamrag1:50
D3John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Scumbag13:10
D4John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – A?3:25
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Доставка
Отзывы


John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - стоимость товара 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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