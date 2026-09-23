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Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) виниловая пластинка

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Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 1
Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 2
Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 3
Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 4
Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 5
Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 6
Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 7
Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Tension
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 1
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 2
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 3
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 4
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 5
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 6
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 7
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733000
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538927894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Tension
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Padam Padam, Hold On To Now, Things We Do For Love, Tension, One More Time, You Still Get Me High, Hands, Green Light, Vegas High, 10 Out Of 10 (With Oliver Heldens), Story
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) виниловая пластинка

Представляем вашему вниманию виниловую пластинку Kylie Minogue – Tension (Orange Transparent Vinyl), выпущенную в 2023 году лейблом BMG. Это уникальное издание станет отличным дополнением к вашей коллекции музыки и подарит вам возможность окунуться в мир музыки, которую исполняла Kylie Minogue. Пластинка выполнена в ярком оранжевом цвете и имеет прозрачный винил, что придает ей особый шарм. Состояние пластинки SS (Still Sealed), что означает, что она все еще запечатана и не была использована. Треклист пластинки включает в себя 13 композиций, среди которых такие хиты, как "Padam Padam", "Hold On To Now", "Things We Do For Love", "Tension", "One More Time" и многие другие. Все треки исполнены Kylie Minogue и представляют собой зарубежную поп-музыку и диско. Упаковка пластинки выполнена в виде картонного конверта, который надежно защищает винил от повреждений. Вес пластинки составляет 350 грамм, что говорит о высоком качестве материалов и печати. Приобретая виниловую пластинку Kylie Minogue – Tension (Orange Transparent Vinyl), вы получаете не только качественный продукт, но и возможность окунуться в мир музыки, которую исполняла Kylie Minogue.

Отзывы о товаре Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538927894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Tension
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Padam Padam, Hold On To Now, Things We Do For Love, Tension, One More Time, You Still Get Me High, Hands, Green Light, Vegas High, 10 Out Of 10 (With Oliver Heldens), Story
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Представляем вашему вниманию виниловую пластинку Kylie Minogue – Tension (Orange Transparent Vinyl), выпущенную в 2023 году лейблом BMG. Это уникальное издание станет отличным дополнением к вашей коллекции музыки и подарит вам возможность окунуться в мир музыки, которую исполняла Kylie Minogue. Пластинка выполнена в ярком оранжевом цвете и имеет прозрачный винил, что придает ей особый шарм. Состояние пластинки SS (Still Sealed), что означает, что она все еще запечатана и не была использована. Треклист пластинки включает в себя 13 композиций, среди которых такие хиты, как "Padam Padam", "Hold On To Now", "Things We Do For Love", "Tension", "One More Time" и многие другие. Все треки исполнены Kylie Minogue и представляют собой зарубежную поп-музыку и диско. Упаковка пластинки выполнена в виде картонного конверта, который надежно защищает винил от повреждений. Вес пластинки составляет 350 грамм, что говорит о высоком качестве материалов и печати. Приобретая виниловую пластинку Kylie Minogue – Tension (Orange Transparent Vinyl), вы получаете не только качественный продукт, но и возможность окунуться в мир музыки, которую исполняла Kylie Minogue.
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