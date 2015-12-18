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Cage The Elephant - Tell Me I'm Pretty (0888751417014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cage The Elephant - Tell Me I'm Pretty (0888751417014) виниловая пластинка

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Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 1
Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 2
Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 3
Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 4
Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 5
Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 6
Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 7
Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.12.2015
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
TELL ME IM PRETTY
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 1
  • Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 2
  • Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 3
  • Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 4
  • Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 5
  • Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 6
  • Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 7
  • Cage The Elephant - Tell Me I&#039;m Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 152841
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Коллекция Cage The Elephant
filter_none Товар входит в коллекцию Cage The Elephant

Коллекция Cage The Elephant


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.12.2015
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
TELL ME IM PRETTY
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cage The Elephant - Tell Me I'm Pretty (0888751417014) виниловая пластинка

Track List

A1Cry Baby4:07
A2Mess Around2:53
A3Sweetie Little Jean3:45
A4Too Late To Say Goodbye4:13
A5Cold Cold Cold3:34
B1Trouble3:46
B2How Are You True4:41
B3That's Right3:53
B4Punchin' Bag3:51
B5Portuguese Knife Fight3:38

Отзывы о товаре Cage The Elephant - Tell Me I'm Pretty (0888751417014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.12.2015
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
TELL ME IM PRETTY
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Cry Baby4:07
A2Mess Around2:53
A3Sweetie Little Jean3:45
A4Too Late To Say Goodbye4:13
A5Cold Cold Cold3:34
B1Trouble3:46
B2How Are You True4:41
B3That's Right3:53
B4Punchin' Bag3:51
B5Portuguese Knife Fight3:38
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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