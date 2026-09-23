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Sepultura - Live In Sao Paulo (4050538764581) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sepultura - Live In Sao Paulo (4050538764581) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Live In Sao Paulo
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - Live In Sao Paulo (4050538764581) - фото 1
  • Sepultura - Live In Sao Paulo (4050538764581) - фото 2
  • Sepultura - Live In Sao Paulo (4050538764581) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732999
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538764581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Live In Sao Paulo
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, Apes Of God, Slave New World, Propaganda, Attitude, Choke, Innerself / Beneath The Remains, Escape To The Void, Mindwar, Troops Of Doom, Necromancer, Sepulnation, Refuse / Resist, Territory, Black Steel In The Hour Of Chaos, Bullet The Blue Sky, Reza, Biotech Is Godzilla, Arise / Dead Embrionic Cells, Come Back Alive, Roots Bloody Roots
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - Live In Sao Paulo (4050538764581) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Sepultura / Live in sao paulo - smokey vinyl (2LP) - это возможность окунуться в энергичный и мощный мир музыки группы Sepultura. Их живые выступления всегда являлись источником нескончаемой энергии и адреналина для фанатов. Альбом "Live in Sao Paulo" захватывает слушателя на самом первом треке и не отпускает до самого конца. Записанный в живом исполнении, этот альбом передает аутентичность и интенсивность выступления Sepultura. Выпущенный на дымчатом виниле, этот 2-дисковый набор не только обеспечивает превосходное качество звука, но и обладает уникальной визуальной эстетикой. Дымчатый эффект на виниле придает пластинке таинственность и привлекательность. Купить виниловую пластинку Sepultura / Live in sao paulo - smokey vinyl (2LP) - это возможность окунуться в живой звук Sepultura и почувствовать мощь и интенсивность их выступлений. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь злободневной музыкой этой великолепной группы прямо сейчас!

Отзывы о товаре Sepultura - Live In Sao Paulo (4050538764581) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538764581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Live In Sao Paulo
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, Apes Of God, Slave New World, Propaganda, Attitude, Choke, Innerself / Beneath The Remains, Escape To The Void, Mindwar, Troops Of Doom, Necromancer, Sepulnation, Refuse / Resist, Territory, Black Steel In The Hour Of Chaos, Bullet The Blue Sky, Reza, Biotech Is Godzilla, Arise / Dead Embrionic Cells, Come Back Alive, Roots Bloody Roots
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Sepultura / Live in sao paulo - smokey vinyl (2LP) - это возможность окунуться в энергичный и мощный мир музыки группы Sepultura. Их живые выступления всегда являлись источником нескончаемой энергии и адреналина для фанатов. Альбом "Live in Sao Paulo" захватывает слушателя на самом первом треке и не отпускает до самого конца. Записанный в живом исполнении, этот альбом передает аутентичность и интенсивность выступления Sepultura. Выпущенный на дымчатом виниле, этот 2-дисковый набор не только обеспечивает превосходное качество звука, но и обладает уникальной визуальной эстетикой. Дымчатый эффект на виниле придает пластинке таинственность и привлекательность. Купить виниловую пластинку Sepultura / Live in sao paulo - smokey vinyl (2LP) - это возможность окунуться в живой звук Sepultura и почувствовать мощь и интенсивность их выступлений. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь злободневной музыкой этой великолепной группы прямо сейчас!
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