Tom Waits - Brawlers (8714092755015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Brawlers
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 732994
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4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[8714092755015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Brawlers
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lie To Me, Low Down, 0.0965277777777778, Fish In The Jailhouse, Bottom Of The World, Lucinda, Ain't Goin' Down To The Well, Lord I've Been Changed, Puttin' On The Dog, Road To Peace, All The Time, The Return Of Jackie And Judy, Walk Away, Sea Of Love, Buzz Fledderjohn, Rains On Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tom Waits - Brawlers (8714092755015) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lie To Me, Low Down, 0.0965277777777778, Fish In The Jailhouse, Bottom Of The World, Lucinda, Ain't Goin' Down To The Well, Lord I've Been Changed, Puttin' On The Dog, Road To Peace, All The Time, The Return Of Jackie And Judy, Walk Away, Sea Of Love, Buzz Fledderjohn, Rains On Me
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Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[8714092755015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Brawlers
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lie To Me, Low Down, 0.0965277777777778, Fish In The Jailhouse, Bottom Of The World, Lucinda, Ain't Goin' Down To The Well, Lord I've Been Changed, Puttin' On The Dog, Road To Peace, All The Time, The Return Of Jackie And Judy, Walk Away, Sea Of Love, Buzz Fledderjohn, Rains On Me
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lie To Me, Low Down, 0.0965277777777778, Fish In The Jailhouse, Bottom Of The World, Lucinda, Ain't Goin' Down To The Well, Lord I've Been Changed, Puttin' On The Dog, Road To Peace, All The Time, The Return Of Jackie And Judy, Walk Away, Sea Of Love, Buzz Fledderjohn, Rains On Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tom Waits - Brawlers (8714092755015) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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