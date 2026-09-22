Itzhak Perlman, Daniel Barenboim & Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка
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Описание товара Itzhak Perlman, Daniel Barenboim & Yo-Yo Ma - Brahms: Double Concerto For Violin And Cello (5021732636058) виниловая пластинка
Двойной концерт для скрипки и виолончели, написанный в 1887 году — последнее произведение для оркестра Иоганнеса Брамса. Эта звездная запись с Ицхаком Перлманом, Йо-Йо Ма и Чикагским симфоническим оркестром под управлением Даниэля Баренбойма, была первоначально выпущена в 1997 году Оба исполнителя, Ицхак Перлман и Йо-Йо Ма, равны по яркости и лиричности, их игра отличается одинаковой радостью, сочетая энтузиазм и щедрость. Слаженность звука, вибрато и интонации этих двух солистов также раскрывает их духовную связь. Сила фразировки, подкреплённая блестящей игрой оркестра, придаёт этой записи редкое измерение и делает её настоящим пиршеством для ушей.
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