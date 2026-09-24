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Richard Ashcroft - Lovin' You (0198704504587) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Richard Ashcroft - Lovin' You (0198704504587) виниловая пластинка

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Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (0198704504587) виниловая пластинка - фото 1
Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (0198704504587) виниловая пластинка - фото 2
Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (0198704504587) виниловая пластинка - фото 3
Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (0198704504587) виниловая пластинка - фото 4
Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (0198704504587) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Lovin' You
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (0198704504587) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (0198704504587) виниловая пластинка - фото 2
  • Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (0198704504587) виниловая пластинка - фото 3
  • Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (0198704504587) виниловая пластинка - фото 4
  • Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (0198704504587) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722257
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Richard Ashcroft - Lovin' You (0198704504587) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0198704504587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Lovin' You
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lover, Out Of These Blues, Heavy News, Oh L'amour, I’m A Rebel, Find Another Reason, Lovin' You, Live With Hope, Crimson Fire, Fly To The Sun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Ashcroft - Lovin' You (0198704504587) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lover, Out Of These Blues, Heavy News, Oh L'amour, I’m A Rebel, Find Another Reason, Lovin' You, Live With Hope, Crimson Fire, Fly To The Sun

Отзывы о товаре Richard Ashcroft - Lovin' You (0198704504587) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0198704504587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Lovin' You
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lover, Out Of These Blues, Heavy News, Oh L'amour, I’m A Rebel, Find Another Reason, Lovin' You, Live With Hope, Crimson Fire, Fly To The Sun
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lover, Out Of These Blues, Heavy News, Oh L'amour, I’m A Rebel, Find Another Reason, Lovin' You, Live With Hope, Crimson Fire, Fly To The Sun
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard Ashcroft - Lovin' You (0198704504587) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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